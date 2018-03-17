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Abdulmetin Balkanlıoğlu kimdir neden gözaltına alındı

Abdulmetin Balkanlıoğlu kimdir neden gözaltına alındı

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Abdulmetin Balkanlıoğlu kimdir? Cuma namazı kıldırmak için gittiği Belçika'nın Brüksel şehrinde gözaltına alınan Abdulmetin Balkanlıoğlu Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı için neler söylemişti. Balkanlıoğlu hakkında bilinmeyenler neler? İşte yanıtı...

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 12:05 - Güncelleme: 17-03-2018 12:05

İsmailağa Cemaati'nin önemli isimlerinden biri olan Abdulmetin Balkanlıoğlu eşiyle birlikte Belkiça'da havaalanında gözaltına alındı. Peki Balkanlıoğlu kimdir nereli? Hayatı hakkında bilinmeyeler...

ABDULMETİN BALKANLIOĞLU KİMDİR?: Abdulmetin Balkanlıoğlu, 1958 senesinde Sungurlu’ya bağlı Aşağıfındıklı’da dünyaya geldi.

1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1986 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu 1977 tarihinde Şile’de Ağca Hacıköyü’nde imamlık vazifesine başladı.

1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı.

Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı’nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü’ne tayin olan Abdulmetin Balkanlıoğlu, oradan da emekliye ayrıldı. Şu an çeşitli yerlerde sohbetlerine devam eden Abdulmetin Balkanlıoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

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