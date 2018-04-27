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Abdüllatif Şener'den çok konuşulacak Abdullah Gül iddiası!

Abdüllatif Şener'den çok konuşulacak Abdullah Gül iddiası!

Muhalefet partilerinin Erdoğan'ın karşısına ortak aday olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü çıkarma planı Akşener'in adaylıktan vazgeçmemesi üzerine suya düştü. Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti'nin kurucularından Abdüllatif Şener, Gül'le ilgili bomba iddialarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 10:52 - Güncelleme: 27-04-2018 10:52

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti'nin kurucularından Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına, muhalefetin ortak adayı olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çıkarılacağı yolundaki iddiayı değerlendirdi. Şener, Gül'ün seçmenden oy alamayacağını ifade etti.

"Gül'ün CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti gibi muhalefet partilerinin tabanından oy alma ihtimali yoktur" diyen Şener, "Benim gördüğüm kadarıyla Abdullah Gül'ün adaylığı gündemden düşeceğe benziyor" diye konuştu.

GÜL'ÜN İKTİDARDAN OY ALMA İHTİMALİ YOK: Yeniçağ'a konuşan Şener şunları söyledi: "Gül'ün böyle bir ortamda iktidar partisinden de oy alma ihtimali yoktur. Bir kere Gül'ü aday gösterecek olan partiler kendi tabanlarının eğilimine aykırı bir şey yapamazlar. Eğer böyle bir şey yaparlarsa bu yönetim açısından sorun olur. Gül ismi çok konuşuluyor ama CHP ve İyi Parti'nin böyle bir düşüncesinin olduğunu varsaymıyorum."

GİZLİ GÜÇLER ABDULLAH GÜL İSMİNİ PİYASAYA SÜRDÜ

Gizli bir yapının Abdullah Gül ismini ortaya sürdüğünü iddia eden Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir muhalefet ve eleştirisi olmamasına rağmen böyle bir ortam oluşturulması görülmeyen gizli güçlerin piyasaya sürme isteğini ifade eder. Buna rağmen tutmayacak birini piyasaya sürdükleri için ben Sayın Meral Akşener'in adaylığını açıklamasından sonra bu formülün düştüğünü düşünüyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • mniksek 27 Nisan 2018 11:15 NE ŞENERDEN NE GÜLDEN BU MEMLEKETE HAYIR OLMAZ, HER İKİSİNİNDE SON KULLANILMA TARİHLERİ GEÇMİŞ OLMASINA RAĞMEN MEDYADA KENDİLERİNİ PAZARLAMAYA DEVAM EDİYORLAR, KİMSE KUYRUKLARINI KALDIRIP BAKMIYOR...

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