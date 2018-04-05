Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül bombaları...

Erken seçim tartışmalarıyla birlikte Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı en çok tartışılan isimlerin başında gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili Refah, Fazilet ve AK Parti'den eski takım arkadaşı Abdüllatif Şener'den sürpriz bir çıkış geldi. "Abdullah Gül'ün adaylığı Erdoğan'a yarar" diyen Abdüllatif Şener, Gül'ün aday olması durumunda ikinci tura kalamayacağını savundu.

ADAYLIĞA AÇIK KAPI BIRAKTI... 2019 seçimlerine yönelik senaryolarda adı son dönemde sıkça geçmeye başlayan, geçen ay CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ve hafta sonu yapılan İYİ Parti kongresinde “en çok alkış alan konuk” olarak lanse edilen Abdüllatif Şener, belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “açık kapı” bıraktı. Şimdiye kadar adaylık konusunda hiçbir partiyle görüşmediğini belirten Şener, “Doğrusu bu saatten sonra milletvekili olmayı düşünmüyorum. Ama önümüzdeki diğer kombinezonlarla (belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı) ilgili olarak, karar vericiler kendilerinin yol haritasıyla ilgili bir zeminde gerekli olduğuma inanırlarsa, durumu değerlendiririm.” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE BİRKAÇ KEZ BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜK

2019'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda her partinin kendi adayını çıkarmasının doğru olduğunu savunan Abdüllatif Şener, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile medyaya yansıyan görüşmenin dışında birkaç kez de baş başa görüşmesi olduğunu ancak adaylık konusunu konuşmadıklarını söyledi. Seçim sürecinde Saadet Partisi'nin kritik konumda olacağını belirten Şener, "AK Parti içinde emanet olarak duran SP oyları var. İddialı bir çıkış yaptığında SP’nin oyu hem de sadece AK Parti’deki oylardan azaltmak suretiyle en az 5-6 puan oyu olduğunu da düşüyorum. SP’nin bu konumu Erdoğan’ı sarsabilecek en önemli etkenlerden biridir" iddiasında bulundu.

ABDULLAH GÜL SP'NİN ADAYI OLACAK MI?

Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin adayı olacağı tartışmaları hatırlatılan Abdüllatif Şener, gazetecilerin sorusu üzerine SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun verdiği cevapta 'adayımız Gül’dür' olmadığını hatırlattı ve Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeleri anlattı "Böyle bir durum yok. Benim gördüğüm, edindiğim, samimi olarak görüştük (Karamollaoğlu’yla) böyle bir aday belirlemiş değiller. Ama Temel Bey dikkat ederseniz herkesle görüşüyor. Benimle de, Gül’le de görüşüyor. Hatta Erdoğan’la, Meral Akşener’le de, Kılıçdaroğlu ile de görüşüyor. Sorumlu siyaset böyle bir şey zaten."

GÜL İKİNCİ TURA KALAMAZ!

"Abdullah Gül aday olursa ikinci tura kalma ihtimali yoktur" iddiasında bulunan Abdüllatif Şener, "Çünkü, CHP tabanı oy vermiyor, vermeyeceğini de net olarak açıklıyor. Yılmaz Özdil bile diyor ki, Gül -Erdoğan baş başa kalırsa Erdoğan’a oy veririm diyor. Bu biraz, Cumhurbaşkanlığı dönemindeki olumsuz tutumundan kaynaklanıyor. Twitter’ın engellenmesi kanununu onayladı, arkasından yasak gelince yurtdışı üzerinden tweet’ler attı. Direneceği konularda hiç direnmedi. Daha doğrusu Erdoğan, ne gönderdiyse onayladı. Bu CHP seçmenindeki Gül algısını bozmuştur. Ve tabanını da biraz tanıdığımı düşünüyorum ama olumlu bakan bir CHP’liye rastlamadım."