  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül bombaları...

Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül bombaları...

AK Parti'nin kurucularından Abdüllatif Şener, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için net konuştu: "Gül aday olursa ikinci tura kalamaz. Adaylığı da Recep Tayyip Erdoğan'a yarar..."

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-04-2018 09:05 - Güncelleme: 05-04-2018 09:31

Erken seçim tartışmalarıyla birlikte Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı en çok tartışılan isimlerin başında gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili Refah, Fazilet ve AK Parti'den eski takım arkadaşı Abdüllatif Şener'den sürpriz bir çıkış geldi. "Abdullah Gül'ün adaylığı Erdoğan'a yarar" diyen Abdüllatif Şener, Gül'ün aday olması durumunda ikinci tura kalamayacağını savundu.

ADAYLIĞA AÇIK KAPI BIRAKTI... 2019 seçimlerine yönelik senaryolarda adı son dönemde sıkça geçmeye başlayan, geçen ay CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ve hafta sonu yapılan İYİ Parti kongresinde “en çok alkış alan konuk” olarak lanse edilen Abdüllatif Şener, belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “açık kapı” bıraktı. Şimdiye kadar adaylık konusunda hiçbir partiyle görüşmediğini belirten Şener, “Doğrusu bu saatten sonra milletvekili olmayı düşünmüyorum. Ama önümüzdeki diğer kombinezonlarla (belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı) ilgili olarak, karar vericiler kendilerinin yol haritasıyla ilgili bir zeminde gerekli olduğuma inanırlarsa, durumu değerlendiririm.” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE BİRKAÇ KEZ BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜK

2019'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda her partinin kendi adayını çıkarmasının doğru olduğunu savunan Abdüllatif Şener, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile medyaya yansıyan görüşmenin dışında birkaç kez de baş başa görüşmesi olduğunu ancak adaylık konusunu konuşmadıklarını söyledi. Seçim sürecinde Saadet Partisi'nin kritik konumda olacağını belirten Şener, "AK Parti içinde emanet olarak duran SP oyları var. İddialı bir çıkış yaptığında SP’nin oyu hem de sadece AK Parti’deki oylardan azaltmak suretiyle en az 5-6 puan oyu olduğunu da düşüyorum. SP’nin bu konumu Erdoğan’ı sarsabilecek en önemli etkenlerden biridir" iddiasında bulundu.

ABDULLAH GÜL SP'NİN ADAYI OLACAK MI?

Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin adayı olacağı tartışmaları hatırlatılan Abdüllatif Şener, gazetecilerin sorusu üzerine SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun verdiği cevapta 'adayımız Gül’dür' olmadığını hatırlattı ve Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeleri anlattı "Böyle bir durum yok. Benim gördüğüm, edindiğim, samimi olarak görüştük (Karamollaoğlu’yla) böyle bir aday belirlemiş değiller. Ama Temel Bey dikkat ederseniz herkesle görüşüyor. Benimle de, Gül’le de görüşüyor. Hatta Erdoğan’la, Meral Akşener’le de, Kılıçdaroğlu ile de görüşüyor. Sorumlu siyaset böyle bir şey zaten."

GÜL İKİNCİ TURA KALAMAZ!

"Abdullah Gül aday olursa ikinci tura kalma ihtimali yoktur" iddiasında bulunan Abdüllatif Şener, "Çünkü, CHP tabanı oy vermiyor, vermeyeceğini de net olarak açıklıyor. Yılmaz Özdil bile diyor ki, Gül -Erdoğan baş başa kalırsa Erdoğan’a oy veririm diyor. Bu biraz, Cumhurbaşkanlığı dönemindeki olumsuz tutumundan kaynaklanıyor. Twitter’ın engellenmesi kanununu onayladı, arkasından yasak gelince yurtdışı üzerinden tweet’ler attı. Direneceği konularda hiç direnmedi. Daha doğrusu Erdoğan, ne gönderdiyse onayladı. Bu CHP seçmenindeki Gül algısını bozmuştur. Ve tabanını da biraz tanıdığımı düşünüyorum ama olumlu bakan bir CHP’liye rastlamadım."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül bombaları... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 09:52 SENde kendini fasulyeden nimet zannediyorsun satici

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro