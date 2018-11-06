Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı!

59 yaşında hayatını kaybeden Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli için Marmara İlahiyat Camisi'nde cenaze törenin düzenlendi. Abdullah Tivnikli'nin cenaze törenine devletin zirvesi katıldı. Abdullah Tivnikli için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtulmuş gibi isimler katıldı.

Abdullah Tivnikli'nin cenazesi namazı ikindi namazına müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Tivnikli'nin cenazesi omuzlara alındı. Tivnikli'nin cenazesi Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.