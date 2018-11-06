Abdullah Tivnikli neden öldü hastalığı kanser miydi?

Abdullah Tivnikli'nin ölümü iş dünyasını yasa boğdu, erken yaşta vefat eden Abdullah Tivnikli'nin ardından yaşam hikayesi ve başarıları merak edildi. Aslen Erzurumlu olan ve 59 yaşındaki iş adamı Abdullah Tivnikli'nin 4 tane çocuğu vardır ve iyi derece İngilizce bilir. Katılım bankacılığı alanında uzman olan Abdullah Tivnikli, 60 bin çalışanın olduğu Eksim Holding’in de temelini atan kişilerdendir.

EKSİM Yatırım Holding'ten yapılan açıklamada "Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 59 yaşında hayatını kaybetti." denildi

Açıklamanın devamında Tivnikli ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye’de ve İngiltere’de aldığı lisans ve lisansüstü eğitimlerin ardından, genç yaşlarından itibaren önemli projelerde görev alan Abdullah Tivnikli, yöneticilik görevlerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında yaptığı hayırseverlik işleriyle de tanınıyordu.

ABDULLAH TİVİKLİ KİMDİR: 1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve bu üniversitede İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalar için İngiltere’ye giden Abdullah Tivnikli, burada katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında eğitim aldı ve çalışmalar yaptı. Türkiye’de 1980’lerin başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte, 1983 yılında aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine döndü. Katılım bankacılığı modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde yer aldı.

1986 yılında aile şirketi olan Eksim kuruldu. Holding, gerçekleştirdiği gıda, hububat ve petrol türevlerinin ticaretiyle yıllar içinde büyük şirketler arasına girdi. Enerji yatırımlarıyla büyüyen Eksim, yenilenebilir enerji üretiminde ülkemizin en büyük şirketleri arasına girdi. Elektrik dağıtım ve satış hizmetlerinde de Abdullah Tivnikli’nin önderliğinde önemli yatırımlar gerçekleştirdi.

BANKA YÖNETİMİNDE YER ALDI: Abdullah Tivnikli, 1988 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, 2001 yılında aynı bankada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2005 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Tivnikli, vakıf faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için 2015’te Kuveyt Türk’teki başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN :Çok sayıda cami, okul, yurt ve aşevi yaptıran, gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim almasına ve akademik çalışmaların hayata geçirilmesine hayırsever olarak sürekli destek veren Abdullah Tivnikli, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı ve SETA gibi birçok vakfın ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. Tivnikli, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bahreyn Krallığı Fahri Konsolosu olarak da görev yapıyordu. Abdullah Tivnikli, dört çocuk babasıydı.

Tivnikli'nin cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi'nde bugün ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek

6 BİNİ AŞKIN ÇALIŞAN: Abdullah Tivnikli’nin başında bulunduğu Eksim Holding’in temeli 1986 yılında atıldı. Gıda alanındaki faaliyetleri ile bilinen Eksim Holding, geçtiğimiz yıllarda enerji sektörüne de yöneldi. Gayrimenkul sektöründe de yatırımları bulunan Eksim Holding bünyesinde 6 bini aşkın kişi çalışıyor. Holding bünyesinde bulunan Sinangil Un, Türkiye'nin en büyük 500 şirketten biri konumundaydı.