Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti Abdullah Tivnikli kimdir?

Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli bir süredir İstanbul'da bir hastaneden tedavi görüyordu.

Eksim Yatırım Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Abdullah Tivnikli, İstanbul'da bir süredir kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye’de ve İngiltere’de aldığı lisans ve lisansüstü eğitimlerin ardından, genç yaşlarından itibaren önemli projelerde görev alan Abdullah Tivnikli, yöneticilik görevlerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında yaptığı hayırseverlik işleriyle de tanınıyordu.

Abdullah Tivnikli'nin cenaze programı belli oldu: Tivnikli'nin cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi'nde bugün ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

6 bine yakın çalışanı var: Abdullah Tivnikli’nin başında bulunduğu Eksim Holding’in temeli 1986 yılında atıldı. Gıda alanındaki faaliyetleri ile bilinen Eksim Holding, geçtiğimiz yıllarda enerji sektörüne de yöneldi. Gayrimenkul sektöründe de yatırımları bulunan Eksim Holding bünyesinde 6 bini aşkın kişi çalışıyor.

Abdullah Tivnikli kimdir: 1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İşletme Master Programı’nı tamamladı. İngiltere’de eğitim için bulunduğu süreçte katılım bankacılığı modelinin dünyada nasıl uygulandığı konusunda akademik çalışmalarda bulundu. 1983 yılından itibaren Türkiye’de katılım bankacılığı modelinin hukuki altyapısının hazırlanmasında yer aldı.

Katılım bankacılığı konusunda önemli işlere imza attı: Bu sürecin sonunda, bu modeli Türkiye ‘de ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde aktif bir şekilde ye aldı. 1988 yılından itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte olan Abdullah Tivnikli, 2001 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2005 yılından itibaren de İstanbul Bahreyn Fahri Konsolosu unvanını taşımaktadır. Abdullah Tivnikli, katılım bankacılığı alanındaki görevlerinin yanı sıra, aile şirketi olan Eksim Grubu’nun da yönetimindedir. Eksim Grubu, tahıl ürünleri ticareti, enerji, gıda, madencilik sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

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