Abdullah Tancan kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir ?

Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararlarla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına atanan isim de Abdullah Tancan oldu. Peki Abdullah Tancan kimdir ? Abdullah Tancan aslen nerelidir? Abdullah Tancan'ın eşi kimdir kaç çocuğu vardır?

ABDULLAH TANCAN KİMDİR?: Abdullah Tancan, 1966 yılında Gaziantep’te doğdu. Ayrıca Tancan İlk, orta ve lise eğitimimi Gaziantep’te, Üniversite eğitimini İzmir’de 9 Eylül Üniversitesi’nde tamamladı. Daha sonra Tancan, Gaziantep’e gelip, 1988 yılından itibaren Gaziantep PTT Başmüdürlüğünde Mühendis, Şahinbey Telefon Müdür Yardımcısı ve Şehitkamil Telefon Müdürü olarak görev yaptı.

2004 yılından itibaren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde Genel Müdür Yardımcısı, TEDAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekeleri Rehabilitasyon Projesi Uygulama Birim Başkanı ünvanıyla çalışan Abdullah Tancan, 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Kurul Üyesi olarak atandı.

Tüm bunların yanı sıra T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Tancan, bugün ise Cumhurbaşkanı Kararıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı olarak atandı.