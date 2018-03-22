Abdullah Gül'ün görüştüğü sürpriz isim! Bir saat baş başa...

Saadet Partisi Antalya İl Yardımcsıı Avukat Ali Aktaş’ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelmesi dikkat çekti. Saadet Partisi Antalya İl Yardımcsıı Avukat Ali Aktaş, 11. Cumhurbaşkanı ile son günlerde gündemdeki birçok konu hakkında görüştüklerini aktardı.

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Saadet Partisi’nin adayının Abdullah Gül olacağı iddiaları dillendiriliyordu. Aktaş’ın bu teması bu iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

AYAZAĞA KASRI'NDA BİR SAAT GÖRÜŞME: Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Aktaş şu mesajları paylaştı: Bugün 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ile Ayazağa Kasr’ında 1 saate yakın sohbet imkanı buldum. FETÖ Soruşturmalarından neşet etmiş tüm meseleler ile adalet sorununa ve tıkanan siyasi iklime değin pek çok intibamı kendisine aktardım.

YARGILAMALARDAKİ HATALARDAN SÖZ ETTİM

11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’e yargılamalardaki hatalardan, takipsizlik beraat aldıkları halde iade edilmeyenlere vd mağdurlara, dindar sosyolojinin evrildiği süreçten toplumda dindar siyasetçilere yönelik gelişen kötü algıya varana dek pekçok konudaki düşüncelerimi aktardım.

GÜL HURAFECİ DİNİ GELENEĞİ ELEŞTİRİYOR

Sayın Abdullah Gül de hurafeci dini geleneğin ürettiği marazlı sonucu görmekte ve eleştirmekte; bunun yanında soruşturma sürecindeki aşırılıkları tespit ile sürecin doğru, sağlıklı, ülkemiz ve dindar sosyoloji yararına en sağlıklı usulle yürütülmesini istemektedir''