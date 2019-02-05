  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Abdullah Gül'ün FETÖ'den tutuklu doktoru için karar!

Abdullah Gül'ün FETÖ'den tutuklu doktoru için karar!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru ve eski Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü Sedat Caner'e, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 05-02-2019 16:36 - Güncelleme: 05-02-2019 16:36

Mahkeme, Caner'in yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza verme şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.Eski Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü Sedat Caner hakkında açılan dava karara bağlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Caner'i FETÖ kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme hükümle birlikte, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza verme şartıyla tutuklu sanık Caner'in tahliyesini kararlaştırdı. Caner'in, iddianamede ve Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünde de 'terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, Caner'in 2012-2015 arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü olarak çalıştığı, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yaparken, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihracına karar verildiği belirtilmişti.

Caner'in, adına kayıtlı GSM hattı ile FETÖ'nün tepe yönetiminde yer alan Tuncay Delibaşı ve Hamdi Akın İpek ile yoğun telefon görüşmesi ve mesaj trafiği olduğuna yer verilen iddianamede, sanığın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabını artırdığı ve ByLock kullandığı da kaydedilmişti.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Abdullah Gül'ün FETÖ'den tutuklu doktoru için karar! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro