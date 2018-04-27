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Abdullah Gül'ün en büyük 10 yanlışı! Çok fena yazmış...

Abdullah Gül'ün en büyük 10 yanlışı! Çok fena yazmış...

“Hem başım derde girmesin hem de baş olayım” ilkesini kendine şiar edinen Abdullah Gül'ün "ısrarla ve inatla armudun pişip ağzına düşmesini beklemesi" en büyük iki yanlışı oldu... Ahmet Hakan fena yüklendi...

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 08:47 - Güncelleme: 27-04-2018 09:54

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime giderken, aday olup olmayacağı en çok tartışma konusu olan Abdullah Gül'ün minderden son anda kaçmasıyla ilgili tartışma sürüyor. Tüm muhalefet partileri tarafından 'kurtarıcı' olarak ortak aday gösterilmeyi bekleyen Gül, istediğini alamayınca ilk turda Saadet Partisi'nin adayı olarak yarışa girip ikinci turda Erdoğan'a rakip olma ihtimali görmeyince de son anda seçim minderinden kaçıvermişti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Abdullah Gül'ün 10 temel yanlışını yazdı...

ARMUT PİŞ AĞZIMA DÜŞ... Adaylığı uzun zamandır gündemde olmasına rağmen kapalı kapılar ardına saklanmasının Abdullah Gül'ün en büyük yanlışı olduğunu belirten Ahmet Hakan, Gül'ün ikinci büyük yanlışısın "Israrla ve inatla armudun pişip ağzına düşmesini beklemesi" olduğunu yazdı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısında Abdullah Gül'ün o 10 yanlışı...

HEM BAŞIM DERDE GİRMESİN HEM DE BAŞ OLAYIM

BİR: Konu ayyuka çıktığı halde hâlâ kapalı kapılar ardında kalmaya devam etmesi.

İKİ: Israrla ve inatla armudun pişip ağzına düşmesini beklemesi.

ÜÇ: Bir projenin adamı olmadığını kanıtlayacak herhangi bir atılım yapmaktan ısrarla kaçınması.

DÖRT: Temel derdinin ne olduğunu bir türlü ifade etmemesi...

BEŞ: Herkesler hakkında “asla risk almaz” hükmünü verirken bu hükmü yerlere çalmak için kılını bile kıpırdatmaması.

ALTI: Milleti ikna etmeye çalışan bir aday olmak yerine liderlerin tercih ettiği bir aday olmaya çalışması.

YEDİ: Bir meselesi, bir davası, bir derdi, bir siyaset anlayışı, bir projesi, bir gelecek tahayyülü olup olmadığını bile söylemekten imtina etmesi.

SEKİZ: 15 Temmuz gecesi herkes bir tarafa saklanırken sağına soluna bakmadan ortaya çıktığı gerçeğini bile ifade etmekten kaçınması. 

DOKUZ: Ortaya çıkacaksa ne için çıkacağını, ortaya çıkmayacaksa ne için çıkmayacağını bir türlü söylememesi.

ON: “Hem başım derde girmesin hem de baş olayım” cümlesini şiar edinmesi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Nisan 2018 09:22 adamın suratından ihanet akıyor.

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