Abdullah Gül'ün en büyük 10 yanlışı! Çok fena yazmış...

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime giderken, aday olup olmayacağı en çok tartışma konusu olan Abdullah Gül'ün minderden son anda kaçmasıyla ilgili tartışma sürüyor. Tüm muhalefet partileri tarafından 'kurtarıcı' olarak ortak aday gösterilmeyi bekleyen Gül, istediğini alamayınca ilk turda Saadet Partisi'nin adayı olarak yarışa girip ikinci turda Erdoğan'a rakip olma ihtimali görmeyince de son anda seçim minderinden kaçıvermişti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Abdullah Gül'ün 10 temel yanlışını yazdı...

ARMUT PİŞ AĞZIMA DÜŞ... Adaylığı uzun zamandır gündemde olmasına rağmen kapalı kapılar ardına saklanmasının Abdullah Gül'ün en büyük yanlışı olduğunu belirten Ahmet Hakan, Gül'ün ikinci büyük yanlışısın "Israrla ve inatla armudun pişip ağzına düşmesini beklemesi" olduğunu yazdı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısında Abdullah Gül'ün o 10 yanlışı...

HEM BAŞIM DERDE GİRMESİN HEM DE BAŞ OLAYIM

BİR: Konu ayyuka çıktığı halde hâlâ kapalı kapılar ardında kalmaya devam etmesi.