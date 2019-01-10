Abdullah Gül'ün dokturuna 15 yıl hapis istendi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Caner ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, araştırılacak başkaca bir husus bulunmadığını dile getirerek esasa ilişkin mütalaası açıklayacağını belirtti.

GÜLEN'İN TALİMATI!

İddia makamı sanık Caner'in, lise yıllarından itibaren FETÖ yapılanmasında yer aldığının, üniversite döneminde örgüt toplantılarına katıldığının, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığının ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2014'te kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığının tespit edildiğini dile getirdi.

SAVCI, 15 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Caner'in, "FETÖ'nün tepe yöneticileri ile yaygın ve yoğun iletişim kaydı"nın bulunduğunu beyan eden savcı, mevcut deliller kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması sorulan Caner, esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için kendisine süre verilmesini ve bu aşamada tahliye edilerek yargılamasına tutuksuz olarak devam edilmesi talebinde bulundu.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunma için süre verilmesi talebinin kabulüne, sanık Caner'in tahliye talebinin ise reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın görülmesine 5 Şubat 2019'da devam edilecek.

FETÖ'den 15 yıl hapsi istenen Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner kimdir sorusu soruluyor. Peki Sedat Caner kimdir?



SEDAT CANER KİMDİR?

1978 Ankara doğumlu olan Doç. Dr. Sedat Caner, 1996-2003 Yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimimi tamamladı. Ardından Ankara Numune EAH’de İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimimi tamamladı. 2009-2010 yılları arasında Ankara Yüksek İhtisas EAH’de Gastroentroloji Yan Dal Eğitimi aldı. Ancak Sedat Caner, çalışmalarını Endokrinoloji alanında devam ettirmek istediğinden dolayı 2010-2013 yılları arasında Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji Yan dal Eğitimini de tamamladı. Hacettepe Üniversitesinde Endokrinoloji Uzmanı olarak zorunlu hizmetini tamamladı.

Ardından Yardımcı Doçent Doktor olarak Ankara Gazi Üniversitesinde çalışmaya başladı. Gazi Üniversitesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doçentlik ünvanı aldıktan sonra Amerikaya gitti. University of Alabama at Birminghamda bir yıl İPSC (induced Pluropotent Stem Cell ) yöntemi ve İslet Cell Transplantation (Adacık Hücre Trans) yöntemi üzerinde çalışmalarda bulundu. Ardından İstanbula dönüş yaptım. Kısa bir süre Koşuyolu EAH de Endokrinoloji Doçenti olarak çalıştıktan sonra Özel Hisar İntercontinental Hastanesinde çalışmalara devam etti. Kasım 2016 da Hisar Hastanesinden ayrıldı. Halen Göztepe Medipoint Tıp merkezinde çalışmalarına devam etmekteydi.