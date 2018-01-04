Abdullah Gül'ün asıl niyeti ne? Erdoğan'la ilgili bomba iddia

Abdullah Gül'ün asıl niyeti ne? Erdoğan'la ilgili bomba iddia

Ankara kulisleri Abdullah Gül iddiaları ve senaryoları ile çalkalanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kavgaya giren Abdullah Gül'ün asıl niyetine ilişkin konuşulanlar bomba. İddiaya göre Gül Saadet Partisi'nden aday olacak. Denilene göre işin içinde Meral Akşener de var. Peki Abdullah Gül'ün asıl niyeti ne? Erdoğan'a rakip olur mu? İşte Ankara kulislerinden yansıyan Abdullah Gül iddiaları;

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Abdullah Gül'ün asıl niyeti ne? Erdoğan'la ilgili bomba iddia

ERDOĞAN - GÜL GERİLİMİ NASIL BAŞLADI : Erdoğan-Gül polemiğinin görünür nedeni, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini ve "devamındaki terör olaylarını" bastırmada görev alan sivillere yargı muafiyeti sağlayan 696 sayılı KHK görünse de, siyasi yorumcular kırılmanın aslında çok önceleri başladığı görüşünde. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kulislerinde, Gül ile Erdoğan arasındaki fay hatlarının, 2013'teki Gezi olayları ve 17/25 Aralık sürecinde derinleştiği, başkanlık anayasasının oylandığı 16 Nisan 2017 referandumunda ise gerilimin arttığına vurgu yapılıyor.

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Abdullah Gül'ün asıl niyeti ne? Erdoğan'la ilgili bomba iddia

Gül cephesinde ise ikili arasındaki "kırılmanın" başlangıcı olarak 2014'de cumhurbaşkanlığı görev süresi sona eren Abdullah Gül'e yeniden adaylık ve AK Parti Genel Başkanlığı, dolayısıyla başbakanlık yolunun kapatılması gösteriliyor.

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Abdullah Gül'ün asıl niyeti ne? Erdoğan'la ilgili bomba iddia

Başbakanlık ve genel başkanlık için tercihini Ahmet Davutoğlu'ndan yana kullanan Erdoğan'ın, hem bu süreç, hem de daha sonra partideki görevlendirmelerde devre dışı bıraktığı Gül'ün ise AK Parti'ye yeniden üye olmayarak ve davetlere katılmayarak bu duruma tepki gösterdiği biliniyor. KHK polemiği ise iki taraf açısından da "bardağı taşıran son damla" olarak değerlendiriliyor.

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