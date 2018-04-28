Abdullah Gül'ün ardından bir açıklama da Arınç'tan

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun süren belirsizliğin ardından muhalefet cephesinde ortak fikir oluşmadığını gerekçe göstererek Cumhurbaşkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Gül'ün kameralar karşısında yaptığı açıklamaların ardından bir açıklama da son dönemde parti içinde eleştirilere maruz kalan Bülent Arınç'tan geldi. 'AK Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi' diyen Arınç, Gül'ün açıklamalarından sonra herkesin üslubuna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Bülent Arınç Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İçeriden ve dışarıdan birçok saldırı altında olan devletimizi daha demokratik, daha müreffeh, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacak AK Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi. Bugün yaptığı açıklamayla bu düşüncelerimizi teyit eden 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e de teşekkürlerimi sunarım. Üzerimize düşen tek görev her iyi AK Partili'nin yapacağı gibi seçimlere kalan kısa süre içerisinde daha çok çalışmaktır. Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrardan seçimlerin ülkemize huzur, refah ortamı getirmesini diliyorum.