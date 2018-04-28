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Abdullah Gül'ün ardından bir açıklama da Arınç'tan

Abdullah Gül'ün ardından bir açıklama da Arınç'tan

24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan Abdullah Gül'ün ardından bir açıklama da Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geldi.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 16:12 - Güncelleme: 28-04-2018 16:12

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun süren belirsizliğin ardından muhalefet cephesinde ortak fikir oluşmadığını gerekçe göstererek Cumhurbaşkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Gül'ün kameralar karşısında yaptığı açıklamaların ardından bir açıklama da son dönemde parti içinde eleştirilere maruz kalan Bülent Arınç'tan geldi. 'AK Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi' diyen Arınç, Gül'ün açıklamalarından sonra herkesin üslubuna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Bülent Arınç Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İçeriden ve dışarıdan birçok saldırı altında olan devletimizi daha demokratik, daha müreffeh, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacak AK Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi. Bugün yaptığı açıklamayla bu düşüncelerimizi teyit eden 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e de teşekkürlerimi sunarım. Üzerimize düşen tek görev her iyi AK Partili'nin yapacağı gibi seçimlere kalan kısa süre içerisinde daha çok çalışmaktır. Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrardan seçimlerin ülkemize huzur, refah ortamı getirmesini diliyorum.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • SIKTINIZ ARTIK. 28 Nisan 2018 17:06 YAHU BUNLAR CHP DE OLSAYDI TEFE KOYARDINIZ TEFE,GÜL RESMEN ADAYLIĞI İSTEDİ VE İSTERDE NE VAR BUNDAN GİDİŞATTAN MEMNUN OLMAMAK SUÇMUDUR,ARINÇ TAM BİR TİYATRO ZATEN YA AĞLAR,YA ÖZÜR DİLER,YA KARŞI ÇIKAR HAFİFTEN O ZAT OLUR GENE DÖNER YETER AMA.BU BİATÇILIĞIN SIKINTILARIDIR GEVŞEYİN NE VARKİ GEBE MİSİNİZ BİRİLERİNE.

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Bülent Arınç
BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Bülent Arınç Manisa Lisesi'ni bitirdi. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Manisa'da uzun süre serbest avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasete ilgi duydu. Siyasete Gen&cc

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