CHP ile Saadet Partisi'nin “çatı aday” konusunda anlaştıklarını ve adaylarının Abdullah Gül olduğunu belirten Fatih Altaylı, Abdullah Gül'ün adaylığının, adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yarayacağını savundu.
Fatih Altaylı, "Eğer CHP ile Saadet ortaklaşa Abdullah Gül’ü aday gösterirse bunun tek bir sonucu olur. CHP’lilerin yüzde 90’ı, abartmıyorum yüzde 90’ı adaylıktan kimse için çekilmeyeceğini açıklayan Meral Akşener’e oy verir" iddiasında bulundu. İşte Altaylı'nın yazısından bazı satır başları...
CHP'YE ZOR SORU... 2007 yılında 367 saçmalığına sığınarak Gül’ün adaylığını engellemeye çalışan CHP, bugün çok daha yetkili ve etkili bir cumhurbaşkanlığı için Gül’ü tercih ediyorsa, o gün niye karşı çıktınız Üstelik de o günkü karşı çıkış yüzünden bugünkü başkanlık sisteminin yolu açıldı."
İşte Ankara'daki en yeni Abdullah Gül kulisleri! Kim ne diyor?
TEK SONUCU OLUR... Diyebilirsiniz ki, “Erdoğan’dansa Gül’ü tercih ederiz”. Siyasetten sizin kadar anlamam ama size bir şey söyleyeyim. Eğer CHP ile Saadet ortaklaşa Abdullah Gül’ü aday gösterirse bunun tek bir sonucu olur.
CHP'LİLERİN YÜZDE 90'I... CHP’lilerin yüzde 90’ı, abartmıyorum yüzde 90’ı adaylıktan kimse için çekilmeyeceğini açıklayan Meral Akşener’e oy verir. Değil Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Anıtkabir’den çıkıp Gül’ü aday gösterse, CHP’lileri Gül’e oy vermeye ikna edemez.
İKİNCİ TUR ERDOĞAN İLE... Eğer Gül aday olursa, 2. tur Akşener ile Erdoğan arasında olur.
CHP BİLL CLİNTON'U ADAY GÖSTERSİN... CHP acaba Abdullah Gül yerine Bill Clinton’ı aday yapsa nasıl olur? Emin olun CHP seçmeni için Gül’den daha kabul edilebilir bir aday olacaktır. CHP seçmeni Gül’dense Clinton’a daha bir gönül rahatlığıyla oy verebilir.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN 'Abdullah Gül'ün adaylığı Meral Akşener'e yarar' haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &OuDEVAMI »
Galatasaray Lisesi mezunudur. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı 1993 yılında Türkiye'nin en popüler radyolarından biri olan Best FM'i kurdu. 1994'te girdiği Show TV ve Show Radyoda radyo yaDEVAMI »
İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER