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'Abdullah Gül'ün adaylığı Meral Akşener'e yarar'

'Abdullah Gül'ün adaylığı Meral Akşener'e yarar'

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışması sürerken Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Abdullah Gül’ün adaylığı Meral Akşener’e yarar" dedi ve gerekçelerini sıraladı...

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 08:50 - Güncelleme: 25-04-2018 09:36

CHP ile Saadet Partisi'nin “çatı aday” konusunda anlaştıklarını ve adaylarının Abdullah Gül olduğunu belirten Fatih Altaylı, Abdullah Gül'ün adaylığının, adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yarayacağını savundu.

Fatih Altaylı, "Eğer CHP ile Saadet ortaklaşa Abdullah Gül’ü aday gösterirse bunun tek bir sonucu olur. CHP’lilerin yüzde 90’ı, abartmıyorum yüzde 90’ı adaylıktan kimse için çekilmeyeceğini açıklayan Meral Akşener’e oy verir" iddiasında bulundu. İşte Altaylı'nın yazısından bazı satır başları...

CHP'YE ZOR SORU... 2007 yılında 367 saçmalığına sığınarak Gül’ün adaylığını engellemeye çalışan CHP, bugün çok daha yetkili ve etkili bir cumhurbaşkanlığı için Gül’ü tercih ediyorsa, o gün niye karşı çıktınız Üstelik de o günkü karşı çıkış yüzünden bugünkü başkanlık sisteminin yolu açıldı."

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 TEK SONUCU OLUR... Diyebilirsiniz ki, “Erdoğan’dansa Gül’ü tercih ederiz”. Siyasetten sizin kadar anlamam ama size bir şey söyleyeyim. Eğer CHP ile Saadet ortaklaşa Abdullah Gül’ü aday gösterirse bunun tek bir sonucu olur.

CHP'LİLERİN YÜZDE 90'I... CHP’lilerin yüzde 90’ı, abartmıyorum yüzde 90’ı adaylıktan kimse için çekilmeyeceğini açıklayan Meral Akşener’e oy verir. Değil Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Anıtkabir’den çıkıp Gül’ü aday gösterse, CHP’lileri Gül’e oy vermeye ikna edemez.

İKİNCİ TUR ERDOĞAN İLE... Eğer Gül aday olursa, 2. tur Akşener ile Erdoğan arasında olur.

CHP BİLL CLİNTON'U ADAY GÖSTERSİN... CHP acaba Abdullah Gül yerine Bill Clinton’ı aday yapsa nasıl olur? Emin olun CHP seçmeni için Gül’den daha kabul edilebilir bir aday olacaktır. CHP seçmeni Gül’dense Clinton’a daha bir gönül rahatlığıyla oy verebilir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Nisan 2018 09:04 Yaalaaaan' Yandaş medya söylediyse inanmayın.

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