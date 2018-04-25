Abdullah Gül'ün aday olmak için tek şartı!

AK Parti -MHP'nin adayının Erdoğan olması netleşirken, muhalefetteki adaylar merak konusu oldu. Son gelen kulislere göre; Saadet Partisi İYİ Parti'yi Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Zira CHP yönetimi, Saadet Partisi tarafından kendisine yapılan Gül teklifine "hayır cephesinin diğer bileşenlerini ikna edin, ondan sonra görüşelim" yanıtını verdi.

CHP yönetimi Karamollaoğlu'na İYİ Parti'yi adres göstererek, baskıdan kurtuluyor. Zira Gül, aday olmayı kabul ediyor. Ancak "en doğru anı bekleyen" Gül, muhalefetin ortak adayı olması durumunda sahneye çıkma şartı sunuyor.

İYİ PARTİ İKNA EDİLEMEDİ

Bu açıdan hem CHP'nin yönetici bir kanadı, hem de Saadet Partisi, Gül konusunda uzlaşmış görünüyor.Ancak İYİ Parti bu konuda ikna edilemedi.

HDP DIŞARDAN DESTEK VERECEK

Gül Planı şuydu: Bugün Abdullah Gül, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu “Erbakan Ödülleri” töreninde buluşacak ve Gül'ü aday olarak gösterecekti. Ahmet Türk'ten Ziya Pir'e ardı ardına Gül'e destek açıklamalarının geldiği HDP ise, görüntüde bu ittifaka katılmayacak ancak, gerekirse vereceği destekle sürece dahil olacaktı. Bu süreçte özellikle "İstanbul sermayesi" olarak bilinen kesimin de baskısı vardı. Ancak İYİ Parti'nin ikna edilememesi, planı şimdilik suya düşürdü.

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İYİ PARTİ PLANIN ÖNÜNÜ KESTİ

İYİ Parti yönetimi de bu planın önünü keserek adaylarını Akşener olarak açıkladı. Nitekim Akşener ve yardımcısı Musavat Dervişoğlu bugün manidar bir açıklama ile söz konusu plana dikkat çekti.

İHTİMAL DAHİ VERMİYORUZ

"Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı öncesi ve sonrasında da, çeşitli fırsatlarla, siyaset dizaynında devreye giren kıymeti kendinden menkul çevreler" diyerek söz konusu "siyaset mühendisleri"ne mesaj verilirken, "söz konusu çevrelerin anlamsız çabalarından hareketle, siyaset mekanizmasında sorumluluk üstlenenlerin, durumdan vazife çıkararak, İYİ Parti'ye bir Cumhurbaşkanı Adayı önerme nezaketsizliği sergileyeceklerine ihtimal dahi vermiyoruz” ifadeleriyle, bu plana karşı olunduğunun altı çizildi.

AKŞENER ISRAR EDERSE GÜL ADAY OLMAYACAK

Hatta Gül'ün yakın arkadaşı Fehmi Koru da bir başka "Gülcü" Ruşen Çakır'ın Medyascope kanalında "Meral Akşener aday olmakta ısrar ederse büyük ihtimalle Gül'ün aday olmayacağını düşünüyorum" sözleriyle planın suya düştüğünü anlattı:

Koru'nun Erdoğan'a ilk turda seçim kazandıran "Ekmel Bey vakası"nın başarısız olmadığını iddia etmesi de dikkat çekti. Bu sözler CHP'ye bir mesajdı. Çünkü CHP'de "2. Ekmel Bey vakası"nın başarısı konusunda şüpheler var.

CHP GÜL PROJESİNİN ÖNÜNÜ AÇTI

Akşener'in ikna edilememesiyle tüm partileri tek bir aday etrafından buluşturmayı hedefleyen "2. Ekmel Bey projesi" suya düştü. CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu'na "ittifak için tam yetki" vererek Gül Projesi'nin önünü açtı ama...Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin 100 bin imza toplanabilirse adayı olması da, Akşener varken CHP'nin Saadet'le birlikte Gül'ü çıkarması da artık çok zor.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Asıl merak edilen ise şu: CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekiller, İYİ Parti'nin Gül için ikna edilememesi sonrası Akşener'in adaylığı için imza verecekler mi?Zira Meral Akşener'in gazeteci İsmail Küçükkaya'ya partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemesi, kafaları daha da karıştırdı.

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