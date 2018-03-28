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Abdullah Gül'ü polisin elinden zor aldılar! Yıllar sonra ortaya çıktı

Abdullah Gül'ü polisin elinden zor aldılar! Yıllar sonra ortaya çıktı

Milli Türk Talebe Birliği'nde çeşitli kademelerde görev yapan AK Parti yöneticileriyle ilgili anılar kitap oldu. Fehmi Çalmuk'un kaleme aldığı kitapta Abdullah Gül'le ilgili kısım bir hayli ilginç...Abdullah Gül bir maç esnasında polis tarafından gözaltına alınmış ve arkadaşları tarafından kurtarılmış.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 09:18 - Güncelleme: 28-03-2018 09:18

Fehmi Çalmuk'un "Anılar, Olaylar, Belgelerle MTTB'nin Yüzyılı" alt başlığını taşıyan yeni kitabı "Büyük Doğu'nun Atlıları" çıktı. Kitapta ilginç anıalr yer alıyor.

O anılardan biri de dönemin MTTB başkanı Ömer Öztürk'le MTTB icra konseyi üyesi Abdullah Gül'e ait.

İşte Fehmi Çalmuk'un kitabındaki "Abdullah Gül'ü polisin elinden zor aldılar" başlıklı o bölüm: "MTTB'nin spor faaliyetleri gençler tarafından oldukça destek görür. İddialı maçlarda MTTB yöneticileri bile gelip takımlarını destekler, slogan atarlar. Bunlardan birisi de Abdullah Gül'dür. Rakip takım MTTB'lilerin sloganlarından rahatsız olunca polise şikayette bulunurlar. Bunun üzerine polisin yaka paça Emniyet'e götürdüğü gençler arasında Abdullah Gül de vardır. Ömer Öztürk hatırasını şu şekilde dile getirecektir:

SEN GELİRSEN MAÇI ALIRIZ DEDİLER

Basketbolda üçüncü amatör kümedeydik, kazanırsak ikinci amatör kümeye yükseleceğiz. Maç, Teknik Üniversite'de. Bizim spor kulübü idarecileri çok ısrar ettiler. Başkan illa sen de geleceksin, sen gelirsen maçı alırız, gelmezsen almamız zorlaşır! diye.

ABDULLAH GÜL'ÜN ELİNDEN TUTMUŞ GÖTÜRÜYORLARDI

Biz de gittik. O sırada Bekir Yıldız, spor kulübünün müdürüydü. Abdullah Gül de MTTB İcra Konseyi Muhasibi'ydi. Ben gidemezsem diye onu da göndermiştim. Riyaseti temsilen orada bulunuyordu. Maç sırasında bağırıp çağırırken kavga çıkmış. Polis de almış, götürüyor arkadaşları. Bir komiser yardımcısı iki de polis Abdullah Gül ile Bekir Yıldız'ın elinden tutmuş götürüyorlar. Bana haber verdiler. Gittik, komiser yardımcısıyla selamlaştım. Adam öyle sert konuşuyor ki...

BÖYLECE POLİSİN ELİNDEN ALMIŞ OLDUK

Ben Talebe Birliği genel başkanıyım, dedim. Evet, ne olacak? dedi.Ne olacağı yok; bakın İstanbul güzel yerdir. Haberiniz olsun komiserim, dedim. Kardeşim, şu adamlarına sahip çıksana. Bir daha kavga kavga çıkarmasınlar. Al git arkadaşlarını, dedi.

Tabii polisler anlamadı, ama komiser yardımcısı ne demek istediğimi anladı. O arkadaşları böylece polisin elinden almış olduk.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • 1235 28 Mart 2018 10:29 polisi tehdit etmiş zat onu övünüyor

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KİMDİR ?
Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

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