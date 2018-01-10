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Abdullah Gül'le ilgili bomba iddia! Şubat'ta...

Abdullah Gül'le ilgili bomba iddia! Şubat'ta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısında isim vermeden Gül'ü bombaladı. Abdullah Gül'ün bu sert eleştirilere ne yanıt vereceği merak edilirken İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar bugünkü köşesinde, Gül'le ilgili bomba bir kulis haberini paylaştı. Yaşar'ın verdiği bilgiye göre Gül Şubat'ta sahalara iniyor.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 09:19 - Güncelleme: 10-01-2018 09:19

İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül arasındaki polemiği yazdı.

Erdoğan ve Gül arasında KHK başlayan tartışma Erdoğan'ın dünkü sözleriyle doruğa çıktı. Gül'ün Erdoğan'ın sözlerine ne yanıt vereceği merak edilirken, Gül'le ilgili bomba bir haberi İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar paylaştı. Yaşar, 2019 seçimlerinde aday olup olmayacağı merak edilen Gül'ün Şubat'ta sahalara ineceğini yazdı. İşte Yaşar'ın yazısının o kısmı...

GÜL CİDDİ CİDDİ HAZIRLANIYOR: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün isim vermeden hedef aldığı Abdullah Gül “ne yapsam, ne etsem” hesaplarının sonuna geldi.. Ulaştığımız bilgilere göre Abdullah Gül şubat ayında bazı adımlar atacak..Ciddi ciddi hazırlanıyor.. Hemen söyleyelim ilk aşama bu...

PARTİ KURMAYACAK AMA...

Parti kurmayacak veya bir partiye (Saadet Partisi, İyi Parti) üye olmayacak..İlk aşamada bazı akil insanlarla yemekte bir araya gelecek.. "Ben partilerüstüyüm" mesajı verecek.. Özetle kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışacak..

BAKALIM ABDULLAH GÜL NASIL FİNAL YAPACAK?

Ama “hadi hadi” diyerek arkasından itmeye çalışan tonla adam olduğunu söyleyebiliriz.. Siyasete nasıl başlandığı değil de nasıl bitirildiği konuşulur... Bakalım Abdullah Gül finali nasıl yapacak?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • izmirli 10 Ocak 2018 11:04 kimler geldi kimler geçti,akp ye karşı gelenler şimdi de gül ü koklamaya başladılar galiba,ana muhalefet gül ü aday gösterirse şaşırmayın,bir zamanlar sakın ha cumhurbaşkanı olma diyenlerle birlikte olması akp ye karşı durması,reisin ne kadar haklı olduğunu gösterecektir

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KİMDİR ?
Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

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