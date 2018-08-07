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Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak FETÖ ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak FETÖ ifadesi!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün doktoru Sedat Caner, savcılık sorgusunda bomba detaylar verdi. Caner, Abdullah Gül’ün FETÖ firarisi Akın İpek’in otelinde tatil yaptığını ve ByLock yüklü telefonun da Cumhurbaşkanlığı tarafından verildiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 09:44 - Güncelleme: 07-08-2018 09:44

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde, Çankaya Köşkü’nde doktorluğunu yapan Sedat Caner, FETÖ’nün Gazi Üniversitesi yapılanmasına yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı ve 2 Ağustos’ta tutuklandı.

Bank Asya’da para arttırımı yapmak ve bylock kullanmakla suçlanan Caner’in FETÖ’nin tepe yönetimiyle irtibatları olduğu iddia edildi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Sedat Caner savcılık sorgusunda şunları anlattı:

“Ben Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün doktoru olmam nedeniyle bu yapının tepe yönetiminde yer alan Tuncay Delibaş ile mecburen temas ettim. Köşk’teki görevime başladığımda Tuncay Delibaş, Sağlık Koordinasyon Kurulu’nda görevliydi.Kendisiyle tıbbi konularda görüşürdüm. Aynı zamanda asistan olarak görev yaptığımda Tuncay Delibaş, Numune Hastanesi’nde bölüm başkanıydı. Ben de o dönemde herkes gibi kendisini tanıdım. Zaman zaman bir araya geldiğimiz oldu. Tuncay Delibaş, beni ürküten bir insandı. Bundan dolayı zorunlu temasım dışında uzak duruyordum.”

BEN, AKIN İPEK, CUMHURBAŞKANI GÜL VE AİLESİ VARDI: Sedat Caner, İngiltere’de firari olan Hamdi Akın İpek’le irtibatını ise şöyle açıkladı: “Marmaris’te Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde tatil için 2-3 günlüğüne gidilmişti. Ben de heyetteydim. Akın İpek de orada Cumhurbaşkanımızı karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül ve ailesi, Akın İpek’e ait olan Angel/S Peninsula isimli otelinde tatil için bulunuyordu. Hep beraber orada tatil yaptık.

AKIN İPEK'LE RESEPSİYONDA BİR ARAYA GELDİK: Akın İpek’in yatları vardı. Bu yatlardan biriyle Sisam adasına bir tur yaptık. Teknede ben, korumalar, Akın İpek, Tekin İpek, Cumhurbaşkanı Gül ve ailesi vardı. Akın İpek’i ben, o tatil ve teknede kaldığımız bu süreçte tanıdım. Kendisi bize hitaben ne iş yaptığımızı sordu. Biz de Cumhurbaşkanı’nın doktoru olduğumuzu söyledik. Lobi barda alkolsüz içkilerden tükettik. Akın İpek Ankara’ya döndükten sonra İpek ailesi üyeleriyle resepsiyonlarda bir araya geldik ve kendisi ile özel dini ve benzeri günlerde mesajlaşma şeklinde temasımız oldu. ”

BANA VERİLEN TELEFONDA BİRÇOK UYGULAMA YÜKLÜYDÜ: Sedat Caner, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddiasını reddetti. Cumhurbaşkanı doktoru olduğu dönemde Köşk’ün bilgi işlem müdürlüğünden kendilerine kullanmaları için telefon verildiğini söyleyen Caner, “Bana verilen telefonda birçok uygulama yüklüydü. Hatta EDİS Başkanı ile görüştüğümüzde neden bu kadar uygulama var telefonumuzda diye sorduğumuzda bunlar gerekli uygulamalar dedi. Köşk’ten ayrıldıktan sonra bu telefonu kendi özel hattımı takarak kullandım” diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 10:28 Abdullah Gül'ün çevresinde her kim varsa alınır artık.

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