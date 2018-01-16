Abdullah Gül'e kötü haber! Erdoğan'a karşı aday olursa...

ORC Araştırma, 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle "Türkiye siyasi gündem araştırması" yaptı. SAnketin AK Parti seçmenine sorulan "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuımhurbaşkanlığı Seçimindeki rakibi Abdullah Gül olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu damgasını vurdu. on anket verilerine göre AK Parti'de Abdullah Gül'ün adını anan seçmenlerin oranı yüzde 0,8'de kalıyor.
Anketten KHK çıkışı sonrası eleştirilerin odağı haline gelen ve 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üzecek bir sonuç çıktı. Erdoğan'a karşı Gül'ü destekleyenlerin oranı 0,8'de kaldı.Buna göre AK Partili seçmenlerin yüzde 96,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken Abdullah Gül'e destek yüzde 0,8...
İŞTE ORC ŞİRKETİNİN YAPTIĞI ANKET SONUÇLARI...
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