Abdullah Gül'e kötü haber! Erdoğan'a karşı aday olursa...

ORC Araştırma, 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle "Türkiye siyasi gündem araştırması" yaptı. SAnketin AK Parti seçmenine sorulan "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuımhurbaşkanlığı Seçimindeki rakibi Abdullah Gül olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu damgasını vurdu. on anket verilerine göre AK Parti'de Abdullah Gül'ün adını anan seçmenlerin oranı yüzde 0,8'de kalıyor.