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Abdullah Gül'e gece yarısı sürpriz ziyaret! Bakın görüşmede kimler vardı

Abdullah Gül'e gece yarısı sürpriz ziyaret! Bakın görüşmede kimler vardı

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken Ankara'da baş döndüren bir görüşme trafiği yaşanıyor. CHP'nin İYİ Parti hamlesinden sonra gözler Abdullah Gül'e çevrildi. Herkesin aday olup olmayacağını merak ettiği Gül gece yarısı Ahmet Davutoğlu'yla bir görüşme yaptı. Gül'ün Babacan'ı ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Görüşmede bakın hangi AK Partili bomba isimler vardı!

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 09:11 - Güncelleme: 24-04-2018 09:11

Türkiye, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlere doğru giderken birbiri ardına gelen siyasi hamleleri konuşuyor. Siyaset koridorlarında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dışında kimlerin aday olacağı tartışma konusu oluyor.

Kamuoyu, CHP’nin adayının kim olacağını konuşurken, bir diğer taraftan da Abdullah Gül’ün aday olup olmayacağını merak ediyor.

Alınan bilgilere göre tam da bu kritik süreçte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu gece dikkat çeken bir misafiri vardı. Gül, akşam saatlerinde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yaptı. İkilinin görüşmesi ise saat 22.50 sularında bitti. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKTİ

Çarşamba günü Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi öncesinde Abdullah Gül’ün, Davutoğlu ile görüşmesi Cumhurbaşkanlığı adaylığını akıllara getirdi.

SÜRPRİZ TOPLANTIDA KİMLER VARDI?

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu görüşmesinde Ali Babacan, Beşir Atalay, Nihat Ergün ve sürpriz bir ismin daha olduğu konuşuluyor.

GÜL BABACAN'I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR İDDİASI

Sözcü Gazetesi yazarlarından Talat Atilla ise bomba bir iddiada bulundu.Atilla Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmasının AK Parti'nin önemli bir ismi, Ali Babacan'ı yanına almasına bağlı olduğunu ve Ali Babacan'ın ‘Başkan yardımcılığını' kabul etmesi halinde Abdullah Gül adaylığını açıklayacağını iddia etti.Talat Atilla durumun en geç iki-üç gün içinde belli olacağını söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • misafir 24 Nisan 2018 09:40 Allahım biliyorum ki sen hainlere asla zafer nasip etmessin. Bu kişiye ne nasip etme.

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ABDULLAH GÜL KİMDİR?

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AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. 1983–84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi b&oum

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