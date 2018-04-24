Abdullah Gül'e gece yarısı sürpriz ziyaret! Bakın görüşmede kimler vardı

Türkiye, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlere doğru giderken birbiri ardına gelen siyasi hamleleri konuşuyor. Siyaset koridorlarında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dışında kimlerin aday olacağı tartışma konusu oluyor.

Kamuoyu, CHP’nin adayının kim olacağını konuşurken, bir diğer taraftan da Abdullah Gül’ün aday olup olmayacağını merak ediyor.

Alınan bilgilere göre tam da bu kritik süreçte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu gece dikkat çeken bir misafiri vardı. Gül, akşam saatlerinde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yaptı. İkilinin görüşmesi ise saat 22.50 sularında bitti. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKTİ

Çarşamba günü Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi öncesinde Abdullah Gül’ün, Davutoğlu ile görüşmesi Cumhurbaşkanlığı adaylığını akıllara getirdi.

SÜRPRİZ TOPLANTIDA KİMLER VARDI?

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu görüşmesinde Ali Babacan, Beşir Atalay, Nihat Ergün ve sürpriz bir ismin daha olduğu konuşuluyor.

GÜL BABACAN'I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR İDDİASI

Sözcü Gazetesi yazarlarından Talat Atilla ise bomba bir iddiada bulundu.Atilla Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmasının AK Parti'nin önemli bir ismi, Ali Babacan'ı yanına almasına bağlı olduğunu ve Ali Babacan'ın ‘Başkan yardımcılığını' kabul etmesi halinde Abdullah Gül adaylığını açıklayacağını iddia etti.Talat Atilla durumun en geç iki-üç gün içinde belli olacağını söyledi.

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