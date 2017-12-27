  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSenin Bankan'da tüm ATM'lerden para çekmek bedava
eposta yazdır zoom+ zoom-

Abdullah Gül'e AK Partili vekilden sert tepki

Abdullah Gül'e AK Partili vekilden sert tepki

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e AK Parti'den en sert tepki İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ten geldi. Külünk, Abdullah Gül'ü kirli omuzlardan Erdoğan'a ateş etmekle suçladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-12-2017 20:13 - Güncelleme: 27-12-2017 21:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ihanetle suçladı. Külünk, muhalif iki ismin kirli omuzlardan Erdoğan'a ateş ettiğini söyleyerek, "Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim" diye konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Gül'e AK Parti milletvekili Külünk'ten tepki geldi11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son KHK ile ilgili eleştirilerine Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya AK Parti milletvekili Metin Külünk, sert ifadelerle şu cevabı verdi:

“Hep aynı güruhun (Gezi Kalkışması ve 15 Temmuz İşgalci örgütün Ve arkasındaki aklın) alkışladığı muhalif duruşlar sergileyen bu iki isme sokaktan mesaj var: Milletimiz ahde vefayı çok iyi bilir ve hakkı hak sahibine teslim eder. Sokakta aynı tezahüratla alkışlanmadığınızı bilin. 15 Temmuz’un arkasındaki İşgalci akla yaranmak ve alkışını alabilmek için Sayın Erdoğan’a başkalarının kirli omuzlardan ateş etmekten vazgeçin. Sizi omuzlarında taşıyan Anadolu’nun masum insanlarının duygularının üzerinde yürümeyin. ‘Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır’ deyin bilelim."

GÜL NE DEMİŞTİ?

Gül açıklamasında, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Abdullah Gül'e AK Partili vekilden sert tepki haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Hakkı SEVER 27 Aralık 2017 22:18 Külünk seviyeyi düşürmemeliydi. Karşısında laf saydığı kişi bir cb'dır.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat