Abdullah Gül'e AK Partili vekilden sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ihanetle suçladı. Külünk, muhalif iki ismin kirli omuzlardan Erdoğan'a ateş ettiğini söyleyerek, "Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim" diye konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Gül'e AK Parti milletvekili Külünk'ten tepki geldi11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son KHK ile ilgili eleştirilerine Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya AK Parti milletvekili Metin Külünk, sert ifadelerle şu cevabı verdi:

“Hep aynı güruhun (Gezi Kalkışması ve 15 Temmuz İşgalci örgütün Ve arkasındaki aklın) alkışladığı muhalif duruşlar sergileyen bu iki isme sokaktan mesaj var: Milletimiz ahde vefayı çok iyi bilir ve hakkı hak sahibine teslim eder. Sokakta aynı tezahüratla alkışlanmadığınızı bilin. 15 Temmuz’un arkasındaki İşgalci akla yaranmak ve alkışını alabilmek için Sayın Erdoğan’a başkalarının kirli omuzlardan ateş etmekten vazgeçin. Sizi omuzlarında taşıyan Anadolu’nun masum insanlarının duygularının üzerinde yürümeyin. ‘Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır’ deyin bilelim."

GÜL NE DEMİŞTİ?

Gül açıklamasında, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.