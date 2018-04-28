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Abdullah Gül'e AK Parti'den ilk yanıt

Abdullah Gül'e AK Parti'den ilk yanıt

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geniş mutabakat sağlanmadığı için aday olmayacağını açıklayan Abdullah Gül'e yanıt verdi. Abdulhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 15:17 - Güncelleme: 28-04-2018 15:17

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili Twitter hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.  Abdulhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerin karşısına çıkan Abdullah Gül, "Erken seçimlerle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" demişti.

IŞIK: OLUŞTURULAN PROJE AKAMETE UĞRAMIŞTIR

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Ardahan'da yaptığı açıklamada, "Abdullah Bey ülkenin cumhurbaşkanlığını yapmış, Ak Partinin kuruluşunda bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve en son Cumhurbaşkanlığı yapmış olan bir şahsiyettir. Biz isterdik ki Abdullah Beyin isminin Ak Parti'den başka hiçbir şekilde anılmaması, ama siyasette su akar yatağını bulur. Siyasette mühendislik hesaplarının çalışmadığı çok bellidir. Mühendislik projelerinin siyasette daha önce denendiğini biliyoruz, ama siyasetin kendi bir doğası var. Siyasetin tabii bir akışı var. Bu tabii akışın dışındaki her proje akamete uğramaya mahkumdur. Bugün Abdullah Bey'in üzerinde oluşturulan projenin de akamete uğraması kaçınılmaz. Biz tabi kendi yolumuza devam ediyoruz. Biz kendi adayımıza güveniyoruz. CHP´nin ve diğer partilerin hangi adayı çıkartacağı bizim için önemli değil. Kendine güvenenin başkasının adayına göre hesap yapması olur mu? Bizim şu anda maçın tek favorisi diyebileceğimiz bir adayımız var. Dolayısıyla muhalefet ve diğer partiler hangi projeleri üretirseler üretsinler, milletin zorlama gördüğü projeleri, milletin desteğinin olmayacağını çok iyi biliyoruz."dedi.

Abdullah Gül aday mı beklenen açıklama

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Hala kardeşlik diyorlar.. 28 Nisan 2018 15:50 Mutabakat olsa ve tek aday olarak R.T.Erdoğan'ın karşısına çıkılsaydı seçime gireceğini açıklayan (sorumluluk gereği ha..bunda başka bir şey aramayın gayri) bir kişiden "kardeşim" hitabı beklemek neyle izah edilebilir?

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