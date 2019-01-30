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Abdullah Gül'den suikast iddialarına yanıt! Gül'ü öldürmek mi istediler?

Abdullah Gül'den suikast iddialarına yanıt! Gül'ü öldürmek mi istediler?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün makam aracıyla ilgili geçen günlerde çok konuşulacak bir iddia gündeme gelmişti. İddiaya göre, makam aracında zehirli gaz bulunan Gül'e, suikast düzenlemek istenilmiş, hatta iddialar daha da ileri seviyeye götürülerek, Hayrünnisa Gül'ün durumu fark ettiği ifade edilmişti. İddialarla ilgili Gül'den açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 10:13 - Güncelleme: 30-01-2019 10:13

Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili, "makam aracında zehirli gaz şüphesi" iddiası ortaya atılmış ve bu yüzden Gül'ün makam aracının tamire gönderildiği iddia edilmişti.

Abdullah Gül'ün basın ofisinden Gül'e suikast iddialarıyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Gül'ün makam aracındaki klima sorununun Cumhurbaşkanlığı tarafından ödendiği belirtildi.

İddiaya göre, makam aracında zehirli gaz bulunan Abdullah Gül'e, suikast düzenlemek istediler. Hatta iddialar daha da ileri seviyeye götürülerek, Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün durumu fark ettiği ifade edilmişti.

ABDULLAH GÜL'ÜN OFİSİNDEN AÇIKLAMA: Ancak Abdullah Gül'ün ofisinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, araçtaki klimadan kaynaklanan sorun için anlaşmalı servis dışında yaptırılan tamirin ücretinin, Gül tarafından değil Cumhurbaşkanlığı tarafından ödendiği belirtildi.

MASRAFLARI CUMHURBAŞKANLIĞINCA ÖDENDİ: Açıklamada, "Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığınca ödenmiştir." ifadelerine yer verildi.

HAYRUNNİSA GÜL: EŞİMİ ÖLDÜRMEK İSTEYENLER OLABİLİR: Abdullah Gül'ün aracındaki koku Gül'ü rahatsız ederken, konuya el atan eşi Hayrunnisa Gül'ün "Abdullah Bey arabadan her indiğinde sarhoş gibi oluyor. Araba hareket ettiğinde içeriye sanki zehirli gaz veriliyor. Eşimi öldürmek isteyenler olabilir! Abdullah Bey böyle şeyleri pek umursamaz. Bu yüzden beyefendiye söylemeden arabaya iyice baktırın! Nedir bu koku?" dediği ileri sürülmüştü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2019 10:28 HERŞEY BEKLENİR ETRAFIMIZ HERYERİMİZ HAİN DOLU DAHA TİTİZ DAHA DİKKATLİ OLUNMALI DAHA SIKI KORUNMALI BU İNSANLAR

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KİMDİR ?
Abdulhamit Gül
ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül kimdir aslen nereli, eşi İlknur Gül ve çocukları hakkında merak edilenler: Abdulhamit Gül aslen Gaziantepli. 1977 Nizip doğumlu olan Abdulhamit Gül imam hatip lisesi mezunu. Ankara Ünivers

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