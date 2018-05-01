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Abdullah Gül sonrası Kılıçdaroğlu'nun planı

Abdullah Gül sonrası Kılıçdaroğlu'nun planı

Abdullah Gül'ün "geniş mutabakat" oluşmadığı gerekçesiyle 24 Haziran'da aday olmayacağını açıklamasıyla çatı aday arayışı sona erdi. Peki Gül sonrası Kılıçdaroğlu ne planlıyor? Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran yazdı.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 08:23 - Güncelleme: 01-05-2018 08:23

Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasından sonra muhalefet cephesinde resim netleşmeye başladı. İP'den sonra CHP, HDP ve Saadet de önümüzdeki birkaç günde kendi adaylarını ilan edecek.

Ancak Meclis seçimlerinde ittifak arayışı bitmediği gibi, Kılıçdaroğlu'nun "her kesimi kucaklayacak" aday arzusu da dinmedi. Aday olursa kaybedecek ve Meclis dışında kalarak parti liderliğini yitirecek. Olmazsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sisteme göre cumhurbaşkanı seçilmesinin faturası Kılıçdaroğlu'na çıkarılacak. Peki o halde Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Merak edilen sorunun yanıtını Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran bugünkü yazısında açıkladı:

"ÖFKELİ" ERDOĞAN'A KARŞI "EKONOMİ BİLEN SAKİN" ADAY
"Meclis'te muhalefetin çoğunluğu ele geçirmesi için çabalayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı orada kilitleyerek, yeni sistemin çalışmadığını göstermeyi hedefliyor.
Bunun yolunun da "kavgacı" bir aday çıkarmamaktan ve kendisinin Erdoğan'ı karşısına alacak ve görülmemiş sertlikte bir söylem kullanmasından geçtiğini düşünüyor.
"Öfkeli" Erdoğan'a karşı "ekonomi bilen, sakin" bir aday ikilemi oluşturmak istiyor. Böylece, Erdoğan'ın enerjisini Erdoğan'a karşı kullanmış olacak. Ve parlamenter sisteme geri dönüşü bu "sakin" aday ve muhalefetin olası Meclis çoğunluğu ile temin etmeyi arzuluyor. Bu amaçla ittifak planları yapıyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun arzusu, nehri tersine akıtmak kadar zor bir şey...

Fahrettin Altun'un yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • susturan 01 Mayıs 2018 08:50 alayınız vız gelirsiniz bu ülkenin cumhuru tayyibtir bu böyle biline

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