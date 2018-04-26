Abdullah Gül son anda minderden neden kaçtı? İşte sebepler

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime giderken, aday olup olmayacağı en çok tartışma konusu olan Abdullah Gül'ün adaylık serüveni sona erdi. Tüm muhalefet partileri tarafından 'kurtarıcı' olarak ortak aday gösterilmeyi bekleyen Gül, istediğini alamayınca ilk turda Saadet Partisi'nin adayı olarak yarışa girip ikinci turda Erdoğan'a rakip olma ihtimali görmeyince de son anda seçim minderinden kaçıverdi.

HEPİNİZ BENİ ADAY GÖSTERİN... Cumhurbaşkanı adaylığına gönüllü olduğu bilinen Abdullah Gül, tüm muhalefet partilerinin kendisini ilk turda ortak aday olarak göstermesini istiyordu. Ancak bu talep öncelikle Meral Akşener ardından da CHP kanadından kesin bir dille ve kameralar karşısında reddedildi. Gül için geriye tek seçenek kalmıştı Saadet Partisi tarafından 100 bin imza ile aday gösterilmek...

SAADET'İN CUMHURBAŞAKNI ADAYI OLMAM... Abdullah Gül ile görüşen Temel Karamollaoğlu 2 saat 15 dakika boyunca onu iknaya çalıştı. Ancak Gül ilk turda birden fazla aday çıkmasına karşıydı. İnternethaber.com'un Gül'ün yakın çevresinden edindiği bilgiye göre Abdullah Gül görüşmede Temel Karamollaoğlu'na bu kararını iletti ve Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı ol" teklifine 'hayır' yanıtını verdi.

İŞTE GÜL'E GERİ VİTES YAPTIRAN SEBEPLER...

Abdullah Gül'ü adaylıkta geri vites yaptıran 3 önemli sebep vardı.

BİRİNCİ SEBEP: "Garanticiliği' ile bilinen Abdullah Gül adaylığının polemik konusu olmadan tüm muhalefet partileri tarafından onaylanmasını istiyordu. Ancak CHP-SP-İYİ Parti ittifakında yer alan Meral Akşener de adaylık konusunda ısrarcıydı. Dün açık açık "Gül için adaylıktan çekilmem" resti çekince Abdullah Gül geri çekildi.

İKİNCİ SEBEP: Gül'e geri vites yaptıran sadece Akşener'in tutumu değildi. CHP'den arka arkaya gelen 'o bizim adayımız olamaz' açıklamaları da Gül'ün 'hayır' demesine sebep oldu.

ÜÇÜNCÜ SEBEP: Abdullah Gül Saadet Partisi'nin 100 bin imzayı rahat bulabileceğini bilirken, ilk turda sandıktan Tayyip Erdoğan'dan sonra en çok oyu alan ikinci aday olamayacağını gördü. Saadet adayı olarak seçime girip, CHP ve İYİ Parti adaylarının da gerisinde kalmaktan korktu ve ilk tur öncesi son anda seçim minderinden kaçtı.