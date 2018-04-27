Abdullah Gül neyi bekliyor? İşte konuşalan 4 senaryo...

TÜRKİYE 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili erken seçimine giderken, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı en çok tartışılan isim olan Abdullah Gül, günler sonra ortaya çıktı ancak 'arkası yarın' oynamayı tercih etti... Muhalefet partilerinin ortak cumhurbaşkanı adaylığı hayalinin hala sürdüğü anlaşılan Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında biraz da dini duygulara oynayarak 1 günlük daha süre kazandı... Peki Abdullah Gül neden "yarın konuşacağım" demek yerine "Adayım" ya da "değilim" demek için neden bir gün daha kazanma yoluna gitti... İşte kulislerde konuşulan senaryolar...

BİRİNCİ SENARYO: PAZARLIK SÜRÜYOR... Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olarak gösterilmesi için pazarlıklar sürüyor. Her ne kadar Meral Akşener "Ben adayım ve Gül için çekilmem", CHP sözcüleri "Gül bizim gündemimizde değil" dese de Abdullah Gül seçeneği halen masada. Akşener çekilmese bile Gül, Saadet Partisi ve CHP arasında pazarlık sürüyor. Gül'ün SP ve CHP'nin ortak adayı olarak gösterilmesi için kapı tamamen kapatılmış değil... En azından Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu böyle düşünüyor...

İKİNCİ SENARYO: SAADET İÇİN ANKET BEKLİYOR... Abdullah Gül'ün yarını beklemesinin perde arkasında Saadet Partisi'nin adayı olarak seçime girme konusunda hala karar verememiş olması var. Akşener'in direnci ve CHP'den gelen sert açıklamalar üzerine Gül Saadet'in adayı olma seçeneğini gündeme aldı. Ancak son bir iki anket ile ikinci tur şansı olup olmadığını görmek istedi. Anketler henüz sonuçlanmadı. Anket sonuçlarını bekliyor.

ÜÇÜNCÜ SENARYO: TRANSFERLERİ BEKLİYOR... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum, görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını..." demişti. Saadet Partisi AK Parti'den milletvekili transfer edip Meclis'te grup kurarak, 100 bin imza sıkıntısı yaşamadan Abdullah Gül'ün adaylığını kolaylaştırmak istiyor. AK Parti'den geçecek milletvekilleriyle görüşmeler sonuçlanmadığı için Abdullah Gül, o pazarlığın sonucunu bekliyor. En azından "100 bin imzayı bulamadığı için aday olamadı" dedirtmek istemiyor...

DÖRDÜNCÜ SENARYO: ADAY DEĞİLİM, ADAYIM ERDOĞAN... Abdullah Gül 'yarın konuşacağım' diyerek ilgiyi daha da artırıp ortak adaylık konusunda özellikle de İYİ Parti ve Meral Akşener'e baskının daha da artmasını istiyor. İYİ Parti kanadından gelen "bazı derin devletler baskı yapıyor hala" açıklamaları da bunu gösteriyor... Yarına kadar bir sonuç alamazsa çıkıp "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünmüyorum. Ben de 'kardeşim' Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim, Erdoğan'ı destekliyorum.." diyerek AK Parti yönetimi ve tabanının gönlünü alabilmeyi, "zaten aday olmayı hiç düşünmedim ki" imajı oluşturmayı planlıyor.

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