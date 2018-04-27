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Abdullah Gül konuştu aday mı işte beklenen açıklama!

Abdullah Gül konuştu aday mı işte beklenen açıklama!

24 Haziran 2018 seçimleri için son dakika açıklama Abdullah Gül'den geldi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cuma namazı çıkışında klasiği bozmadı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki soru da 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuydu. Gül 'adayım ya da değilim' demedi yarın için randevu verdi. İşte Abdullah Gül'den gelen açıklama;

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 13:59 - Güncelleme: 27-04-2018 14:39

İSTANBUL'da bugün gözler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'deydi. Abdullah Gül, cuma namazını Maslak'taki Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Fatih Ormanları Camisi'nde kıldı. Namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "aday mısınız' sorusunun yanıtını yarın duyuracağını söyledi.

Seçim sonuçlarının memleket için hayırlı olması dileğinde bulunan Abdullah Gül, şunları söyledi;

-"Şüphesiz ki seçim denince beklentiler, tartışmalar, heyecanlar. Bunlar da bunun bir parçası, bunlardan kaçınılamaz. Hele memleketle ilgilenen, memleketin geleceğinden kaygı duyan, 'daha iyi olsun' diye uğraşan, tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır.

-Bu çerçevede bugünlerde tabii yoğun olarak bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunları böyle bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak pek istemem. Onun için yarın sizleri çağıracağım, ne düşündüğümü, ne yapacağımı bunları size detaylı olarak yarın anlatacağım. Ama siz de doğrusu bunu takdir etmelisiniz, cami kapısında, cami önünde, bu kadar memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Sizlerle yarın görüşmek üzere."

Abdullah Gül bu hafta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile biraraya gelmişti. Görüşme 2 saati aşkın sürmüş ve sonrasında herhangi bir açıklama gelmemişti. Kulislere Abdullah Gül'ün gönlündekinin çatı adaylığı olduğu, bu gerçekleşmeyecekse yarışma yer almayacağı bilgisi yansımıştı. Ankara'dan yansıyan tabloya bakılacak olursa AK Parti - MHP ittifakı dışındaki partiler ilk tura kendi adayları ile katılmayı planlıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener bu konuda 'net' olduğunun altını çizmiş ve adaylıktan çekilmeyeceğini duyurmuştu. CHP kanadı da muhtemel adaylarını belirlemeye çalışıyor. SP ise yarışa Abdullah Gül ile dahil olup ikinci turda onu çatı adayı yapmak istiyor. Ancak 'garanticiliği' ile bilinen Abdullah Gül böyle bir yarışma yer almak istemiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Ahmet şeker 27 Nisan 2018 15:06 Yararlı dönerli siyaset yapıyor

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Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

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