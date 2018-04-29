Abdullah Gül artık siyasi mevta oldu! Hem de saygısızca...

Abdullah Gül, hiç riske girmeden, elini taşın altına koymadan 'kurtarıcı' olarak 24 Haziran'da muhalefetin tek cumhurbaşkanı adayı olmayı bekledi... İşler istediği gibi gitmedi... Sonunda Abdullah Gül'ün "armut piş ağzıma düş" stratejisi çöktü... Abdullah Gül'ün geldiği noktayı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan özetledi...

Yazısına "Abdullah Gül siyasi mevta oldu" başlığı koyan Ahmet Hakan, "Abdullah Gül hikâyesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısacası... Yaşanmadan bitti... Üstelik azıcık da saygısızca!" ifadelerini kullandı... İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

YAŞANDI BİTTİ ÜSTELİK AZICIK SAYGISIZCA!..

"Eğer bir siyasetçi... Aynı anda...

- Hem CHP’lilerin hışmını çekmeyi...

- Hem Akşenerciler tarafından topa tutulmayı...

- Hem Erdoğan’la arayı açmayı...

- Hem AK Parti kurmaylarından bir araba laf işitmeyi...

- Hem FETÖ’cülerin kumpaslarına maruz kalmayı...

- Hem de kendisinden umut besleyenlerin hayallerini kırmayı...

Başarmışsa... Siyasetten hiç ama hiç çakmadığını kanıtlamış olur.

Aynı siyasetçi... Bütün bunlara... Kafayı bile çıkarmaya cesaret edememişken maruz kalmışsa... O siyasetçinin... “Siyasi mevta” olması kaçınılmaz hale gelir.

Yani demem o ki... Abdullah Gül hikâyesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısacası... Yaşanmadan bitti... Üstelik azıcık da saygısızca!