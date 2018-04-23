Abdullah Gül adaylığı güçlendi! Kritik 72 saat başladı...

"BUGÜN 'İYİ Parti seçimlere katılamaz' açıklaması yapmaya hazırlanan YSK, dün 'İYİ Parti seçimlere katılabilir' kararı aldı" diyen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, CHP’nin 15 milletvekilini İYİ Parti'ye gönderme kararının bir defalığına yapılmış bir hamle olmadığını devamının da geleceğini yazdı. CHP'nin son adımıyla muhalefetteki dağınıklığın gittiğini ve güven geldiğini belirten Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ortak aday gösterilmesinin tekrar güçlü bir şekilde denkleme girdiğini savundu.

Muhalefetin hem cumhurbaşkanı adaylığı hem de milletvekili listeleri için ittifak yapabileceğini belirten Selvi, CHP kurmaylarının ”Kritik 72 saate dikkat. Baş döndürücü bir trafik yaşanıyor” uyarısı yaptıklarını anlattı. İşte Selvi'nin yazısından dikkat çeken satır başları:

ORTAK ADAY FORMÜLÜ GÜÇLENDİ... Milletvekili seçiminden ziyade muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacağı üzerinde duruluyor. Şu ana kadarki eğilim ilk tura muhalefetin kendi adayları ile gireceği yönündeydi. İkinci tura kalırsa Erdoğan karşısındaki adayda ittifak formülü üzerinde duruluyordu. Dünkü hamleden sonra Erdoğan’a karşı ortak aday formülü yeniden güç kazanmaya başladı.

MUHALEFET MORAL KAZANDI... Düne kadar dağınık bir görüntü sergileyen muhalefet moral kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday ve milletvekili seçiminde ittifak seçenekleri yeni baştan masaya yatırılıyor. 72 saat içerisinde tablonun biraz daha netleşmesi bekleniyor. CHP’li Engin Altay, ”Her şey mümkün, hiçbir şey imkânsız değil” diye özetledi.

KILIÇDAROĞLU ADAY DEĞİL, AKŞENER BELLİ DEĞİL... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başka aday aramasına gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Buyur meydan, aday ol” çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı neredeyse kesinleşti. Kılıçdaroğlu, salı günü PM’den yetki alacak. Peki kim olacak? CHP’nin jestinden sonra Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki kararını gözden geçirmesi bekleniyor. En azından ısrarlı olmayacağı düşünülüyor.

GÜL DENKLEME GİRDİ... Bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun görüşme trafiği önemli. Muhalefet cephesindeki beklenti, Karamollaoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci adımı atıp 72 saat içinde yeni bir ittifak modeli ile ortaya çıkacakları yönünde. Bu gelişmeler ortak aday formülünü güçlendirmeye başladı. Abdullah Gül yeniden denkleme girdi.