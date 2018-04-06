Abdullah Gül aday olursa! Konuşulan 3 tez

Abdullah Gül aday olur mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Abdullah Gül şimdiye kadar renk vermedi ama tartışmaların hep merkezinde oldu. Gül'ün yakın dostu Fehmi Koru muhalefete "Abdullah Gül'ü ikna edin" çağrısı yapınca Gül'ün adaylığı yeniden ön plana çıktı. Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Abdullah Gül’ün aday olması Erdoğan’ın işine yarar mı? diye sorup 3 tezi açıkladı, ardından "karar veremiyorum bir türlü" diyerek yazısını bitirdi.

- BİRİNCİ TEZ: Abdullah Gül, Saadet Partisi’nin adayı olarak çıkarsa... İkinci tura kalamaz. İkinci tura muhalefetin en büyüğü olan CHP’nin adayı kalır. Bu durumda Gül’ün adaylığının bir anlamı olmaz.

- İKİNCİ TEZ: Muhalefetin tümü Abdullah Gül etrafında birleşir ve Gül’ü tek aday olarak gösterirse... AK Parti’nin memnuniyetsizlerinin Abdullah Gül’e destek vermeleri söz konusu olabilir ve Gül’ün şansı artar.

- ÜÇÜNCÜ TEZ: Muhalefetin tümünün Abdullah Gül’ü ilk turda tek aday olarak göstermesi, ikinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakasına dönüşebilir. Gül, bilhassa CHP tabanından oy alamaz. Bu da Erdoğan’ın işine yarar.

Acaba hangi tez daha doğru? Size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim ki... Karar veremiyorum bir türlü... Fikrim firarda / Tezlere sığmaz eyvah yani...

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