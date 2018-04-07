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Abdullah Gül aday olur mu konuşulan 3 teze yanıt

Abdullah Gül aday olur mu konuşulan 3 teze yanıt

Abdullah Gül aday olur mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dün 3 tez yazan Ahmet Hakan'a Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık bugün yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 07:45 - Güncelleme: 07-04-2018 07:45

Abdullah Gül aday olacak mı sorusu yanıt bekliyor. 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar arasında gösterilen Abdllah Gül'ün ne yapacağı merak konusu. Ahmet Hakan Gül için dünkü köşesinde 3 tez sıraladı, yanıt Posta yazarı Candaş Tolga Işık'tan geldi. Önce 3 tezi ardından o tezlere tek tek cevap veren yazar, "Abdullah Bey kaybedeceğine dair en ufak bir şüphesi varsa Erdoğan’la böyle bir yarışa gir-mez!" diye yazdı. İşte Işık'ın o yazısı:

“- BİRİNCİ TEZ: Abdullah Gül, Saadet Partisi’nin adayı olarak çıkarsa... İkinci tura kalamaz. İkinci tura muhalefetin en büyüğü olan CHP’nin adayı kalır. Bu durumda Gül’ün adaylığının bir anlamı olmaz.

- İKİNCİ TEZ: Muhalefetin tümü Abdullah Gül etrafında birleşir ve Gül’ü tek aday olarak gösterirse... AK Parti’nin memnuniyetsizlerinin Abdullah Gül’e destek vermeleri söz konusu olabilir ve Gül’ün şansı artar.

- ÜÇÜNCÜ TEZ: Muhalefetin tümünün Abdullah Gül’ü ilk turda tek aday olarak göstermesi, ikinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakasına dönüşebilir. Gül, bilhassa CHP tabanından oy alamaz. Bu da Erdoğan’ın işine yarar.”

BİRİNCİ TEZİN YANITI: Saadet Partisi bunu ister mi bilmem ama de ki istediler; AK Parti’nin kurucusu, bir önceki dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül gidip Saadet’in adayı olmaz. Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemden bugüne kadarki yaklaşımını hep “gereksiz” risk almamak üzerine inşa eden Gül bunu asla yapmaz.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TEZİN YANITI: İkinci ve üçüncü teze gelince... Bunlar da bana göre mümkün değil. Niye mi? Öncelikle Türkiye’de şu an muhalefet dediğimiz bloğun bırak Abdullah Gül’ü, herhangi başka bir isim üzerinde uzlaşması mümkün değil.

Uzlaşmak bir yana dursun şu an CHP, İYİ Parti ve HDP’yi kolay kolay aynı masaya oturtamazsın. Olmaz ya hadi oldu! Diyelim ki muhalefet uzlaştı... Böyle bir konjonktürde Abdullah Gül’ün HDP’nin de adayı olmayı kabul edeceğine sahiden inanıyor musunuz?

Tez mi dersiniz antitez mi bilmem ama yazın bir kenara: Erdoğan karşısında “Yüzde 100 kazanır” denebilecek bir formül ortaya çıkmadıkça, Abdullah Gül aday olmaz. Abdullah Bey kaybedeceğine dair en ufak bir şüphesi varsa Erdoğan’la böyle bir yarışa gir-mez!

Candaş Tolga Işık'ın yazısı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bilal koksa l 07 Nisan 2018 08:18 Aynen abdullah gül nasıl olursa olsun hiç bir formülde tutmaz sayın erdoğana rakip olabilecek tek isim sayın meral akşener dir

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