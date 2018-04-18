Abdullah Gül aday olacak mı? Selvi canlı yayında açıkladı

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Erken seçime gidiyoruz... Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı... 24 Haziran 2018 günü erken seçim yapılacak... haberin devamı için tıklayın »
MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Erdoğan kararını açıklayacak. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Abdulkadir Selvi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı sorusuna bugün gerçekleştirilen görüşmenin öneminin altını çizerken 'İsimler konusu yeniden gündeme gelecektir' dedi.
Selvi canlı yayında şu açıklamalarda bulundu. Elbette ki isimler konusu yeniden gündeme gelecektir. Bugün sayın Saadet Partisi Temel Kamallaoğlu'da bir görüşme olabileceğini söyledi. Bugün çıkacak kararla siyaset kendini yeniden dizayn edecek. Yani siyasette kartlar yeniden dağıtılacak.
SİYASETTE BİR SAAT BİLE UZUN BİR SÜRE
Siyasette artık 1 saat bile uzun bir süre haline geldi. Bir seçim kararı çıkmadan neler olabileceğine dair söylemleri erken buluyorum.
ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLİR
Erken seçim de olsa olmasa da ben sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini düşünüyorum.
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