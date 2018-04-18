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Abdullah Gül aday olacak mı? Selvi canlı yayında açıkladı

Abdullah Gül aday olacak mı? Selvi canlı yayında açıkladı

Bahçeli'nin çağrısı Ankara kulislerini hareketlendirirken, gazeteci Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağıyla ilgili soruya bakın ne yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 15:39 - Güncelleme: 18-04-2018 15:39

MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından Erdoğan kararını açıklayacak. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Abdulkadir Selvi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı sorusuna bugün gerçekleştirilen görüşmenin öneminin altını çizerken 'İsimler konusu yeniden gündeme gelecektir' dedi.

Selvi canlı yayında şu açıklamalarda bulundu. Elbette ki isimler konusu yeniden gündeme gelecektir. Bugün sayın Saadet Partisi Temel Kamallaoğlu'da bir görüşme olabileceğini söyledi. Bugün çıkacak kararla siyaset kendini yeniden dizayn edecek. Yani siyasette kartlar yeniden dağıtılacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • alperen 18 Nisan 2018 15:49 Sayın Selvi MHP tabanı hiç bir zaman AKP vermez 15 yıllık kamuda çekmiş oldukları çileyi bir AKP bilir birde onu çeken bilir ilk turda seçilemez ben halkın arasındayım mesleğim gereği millet korkuyor çok o yüzden sandıkda patlama yapacak

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