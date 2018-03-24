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Abdullah Gül aday olacak mı? Kısık ateşte pişen yemek!

Abdullah Gül aday olacak mı? Kısık ateşte pişen yemek!

Abdullah Gül aday olacak mı sorusu gündemden düşmüyor. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül ile ilgili yaptığı son açıklamayı değerlendirdi.

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Eklenme Tarihi: 24-03-2018 09:51 - Güncelleme: 24-03-2018 09:51

Abdullah Gül aday olacak mı tartışması Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te yaptığı son açıklama ile yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanlığı döneminde "Çankaya noteri" dediği Abdullah Gül için Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Bey esas olarak tarafsız cumhurbaşkanlığı yaptı. Zaman zaman eleştirdik ama olabildiğince tarafsız Cumhurbaşkanlığı yaptı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı dönemine saygı duyuyorum" sözleri çok konuşuldu.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Abdullah Gül’ün kısık ateşte pişirilen adaylığı" başlıklı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun çıkışını Gül'ün 2019'da aday gösterilmesine açık kapı olarak yorumladı. Kılıçdaroğlu'nun Gül'ü öne çıkarmasının nedenini ise yazar, Gül'ün cumhurbaşkanlığı döneminde hükümet ile yaşanan görüş ayrılıklarına dayandırdı. 17 Aralık FETÖ kumpası ve Gezi eylemlerindeki Gül'ün şaşırtan açıklamalarını hatırlatan yazar, ilk büyük kırılmanın 29 Ekim 2012’deki cumhuriyet bayramı kutlamalarında yaşandığını belirterek yazısına şöyle devam etti:

İLK BÜYÜK KIRILMA
"Aralarında bazı CHP’li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup “Seferberlik Yürüyüşü” adı altında Ulus’taki Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçince, polis barikatlarına takılırlar. Göstericiler, barikatları aşmak isteyince, polis ile göstericiler arasında bir arbede yaşanır. Artan gerilim üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erdoğan’ın haberi ve onayı olmadan, Ankara Valisi Alâaddin Yüksel’e barikatların kaldırılması yönünde talimat verir. Konu sorulduğunda Erdoğan barikatların kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir talimatının olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Gül’ün de böyle bir talimatının olup olmadığı hakkında bir fikrinin bulunmadığını belirtip, devlette çift başlılık olmaması gerektiğine vurgu yapar.
Gül’ün cevabı gecikmez. Erdoğan’ı konuştuklarını dikkatle dinlemeye çağırır:
"Şimdi, tabii ki yanlış anlamalara falan hiç gerek yok. Herkesin gayet dikkatli bir şekilde ne konuştuğumuza bakması lazım. Önce tabii Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyet Bayramının bütün ülkede nezih bir şekilde kutlanması ile ilgili yetkililerin dikkatini çekmemden daha doğal bir şey olmaz. Ayrıca “çift başlılık” gibi bir şey de olmaz."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı

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