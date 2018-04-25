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Abdullah Gül aday mı? SP lideri basıp gitti Gül'ün kararı sızdı

Abdullah Gül aday mı? SP lideri basıp gitti Gül'ün kararı sızdı

Temel Karamollaoğlu bugün Abdullah Gül ile 2 saati aşkın görüşmeden sonra basıp gitmişti. Herkes Abdullah Gül'ün kararını merak ediyordu. Görüşmeye ilişkin açıklama gelmezken internethaber.com'a gelen bilgilere göre Abdullah Gül aday olmaktan vazgeçti. SP liderinin ikna çabası da sonucu değiştirmedi.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 19:16 - Güncelleme: 25-04-2018 19:29

24 Haziran 2018 seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına ittifak adayı olarak Abdullah Gül'ün çıkması gündemdeydi. Bunun için Saadet Partisi lideri İstanbul'da Abdullah Gül ile biraraya gelirken, Ankara'da ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti lideri Meral Akşener ile buluştu.

Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesi yeni başlamışken Meral Akşener kameraların karşısına geçti ve adaylıktan vazgeçmediğini duyurdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da kararını gülerek onaylaması İstanbul'daki görüşmenin havasını bir anda değiştirdi.

ABDULLAH GÜL'ÜN KARARI SIZDI: Abdullah Gül ile görüşen Temel Karamollaoğlu 2 saat 15 dakika boyunca onu iknaya çalıştı. Ancak Gül ilk turda birden fazla aday çıkmasına karşıydı ve Meral Akşener'in ısrarcı olduğu öğrenmek tüm hesaplarını değiştirmişti. İnternethaber.com'un Gül'ün yakın çevresinden edindiği bilgiye göre Abdullah Gül görüşmede Temel Karamollaoğlu'na bu kararını iletti ve teklife 'hayır' yanıtını verdi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU BASTI GİTTİ

2 saati aşkın süre Abdullah Gül ile görüşen Temel Karamollaoğlu kapıda onu bekleyen gazetecilere tek kelime etmeden basıp gitti. SP liderinin bu tutumu da olumsuz yanıt aldığının bir başka göstergesiydi.

GÜL NEDEN SON ANDA VAZGEÇTİ? Abdullah Gül'ü adaylıkta geri vites yaptıran 3 önemli sebep vardı.

Birincisi; "Garanticiliği' ile bilinen Abdullah Gül adaylığının polemik konusu olmadan onaylanmasını istiyordu. Ancak CHP-SP-İYİ Parti ittifakında yer alan Meral Akşener de adaylık konusunda ısrarcıydı. Bugün yine ayak diretince Gül geri çekildi.

İkincisi ; Gül'e geri vites yaptıran sadece Akşener'in tutumu değildi. CHP'den arka arkaya gelen 'o bizim adayımız olamaz' açıklamaları da Gül'ün 'hayır' demesine sebep oldu.

Üçüncüsü; Abdullah Gül ilk turda ittifak partilerinin tek aday çıkarmasını istiyordu. Ancak hem CHP hem İyi Parti'den gelen son haberler herkesin ilk tura kendi adayıyla katılması yönünde oldu. Bu durumda Abdullah Gül de SP adayı olarak yarışa girecekti. Gül ilk tur minderinden kaçtı.

CHP AÇIKLAMALARI NEYDİ? : Önce CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce' "Abdullah Gül seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır'' dedi. Ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan şunları yazdı; 'YETER... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."

FEHMİ KORU'NUN YAZISINDAKİ DETAY: Abdullah Gül'ün medyadaki yakın dostu Fehmi Koru bugün eski cumhurbaşkanının 'istemese de aday olacağını' yazmıştı. Haliyle SP lideri Temel Karamollaoğlu ile olan görüşmesinden sonra 'adayım' açıklaması gelmesi sürpriz olmayacaktı. Koru'nun yazısındaki bir bölüm dikkat çekici. O bölümde Gül'ün 'hazzetmediği' bir noktanın altı çiziliyor ve şunlar yazıyor;

-"Her parti kendi adayıyla seçime giderse ikinci tura bile kalmadan seçimin nasıl sonuçlanacağı aşağı yukarı bugünden bellidir. Buna rağmen, “Ben olayım” veya “Benim adayım olsun” veya “O mu, asla olmasın” türü çabalar günü belirliyor.

MERAL AKŞENER'İN KARARI

Saadet, Gül cephesini yoklarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener ile biraraya geldi. Toplantıdan sonra gelen açıklamada Meral Akşener adaylıkta ısrarlı olduğunu duyurdu.

İSTEMİYOR AMA ADAYLIĞI ÜSTLENECEK

Abdullah Gül ismi bu sebeple önem taşıyor. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz Gül‘e yakıştırılan “Sustu, sustu, şimdi aday olmak istiyor” görüşü her anlamda yanlış. Sistem münakaşalarında hangi tarafta durduğuna dair görüşünü sürekli belli etti; şimdi de -eğer kabul edecekse- pek arzulamamasına rağmen adaylığı üstlenecek; bunu her haliyle belli ediyor zaten.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • VUAH,VUAH.............????? 25 Nisan 2018 19:45 ADAY OLUP KAYBETSEYDİ BU DURUMDAN İYİ OLURDU,ŞİMDİ FİYASKO OLDU ASIL.

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