Abdullah Gül aday mı? Karamollaoğlu-Gül görüşmesi sonra erdi

İSTANBUL'da gözler Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki görüşmedeydi. Dün Meral Akşener ile görüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu saat 14.00'da Abdullah Gül ile biraraya geldi. Görüşme Abdullah Gül'ün Maslak Ayazağa'daki çalışma ofisinde gerçekleşti.

Görüşme tahminleri aştı ve tam 2 saat 15 dakika sürdü. Herkes görüşmeden çıkan Temel Karamollaoğlu'nun yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Ancak Saadet lideri geldiği gibi yine konuşmadan basıp gitti. Abdullah Gül cephesinden de şu ana kadar bir açıklama gelmiş değil.

ABDULLAH GÜL ADAY MI? : Herkesin cevabını merak ettiği sorunun şimdilik kamuoyuna açıklanmış bir yanıtı yok. Gül'e yakın çevrelerden gelen haberler aday olacağı şeklindeydi. Ancak görüşme sürerken CHP'den gelen 'Gül' açıklaması akılları karıştırdı. CHP-SP-İYİ Parti ittifakının adayı olması planan Gül için CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce' "Abdullah Gül seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır'' dedi.