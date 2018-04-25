Abdullah Gül aday mı? Kankası rengini açık etti Saadet buluşması

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Meral Akşener'den bomba açıklama! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü: 'Adaylık kararım devam ediyor' dedi.
AK Parti ve MHP adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim çıkacak; Abdullah Gül mü Meral Akşener mi? CHP- İYİ Parti ve SP ittifak hattında dananın kuyruğu bugün kopuyor.
Dün Meral Akşener ile görüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu saat 14.00'da Abdullah Gül ile biraraya geldi. Görüşme Abdullah Gül'ün ofisinde başladı.
Gül'ün Maslak'taki Ayazağa Kasrı'nda bulunan çalışma ofisine gelen Temel Karamollaoğlu'nun adaylık teklifinde bulunacağı söyleniyor.
Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının bu görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor. Bu arada CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den, "Abdullah Gül seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır'' açıklaması geldi.
ABDULLAH GÜL ADAY MI? RENGİNİ BELLİ ETTİ : Peki Abdullah Gül ne yanıt verir? İşte onu da medyadaki yakın dostu Fehmi Koru açık etti. Dediğine bakılacak olursa Abdullah Gül 'istemem ama yan cebime' koy kıvamında. İşte Fehmi Koru'nun Gül'ün kararıyla ilgili açık verdiği o satırlar;
-"Her parti kendi adayıyla seçime giderse ikinci tura bile kalmadan seçimin nasıl sonuçlanacağı aşağı yukarı bugünden bellidir. Buna rağmen, “Ben olayım” veya “Benim adayım olsun” veya “O mu, asla olmasın” türü çabalar günü belirliyor.
İSTEMİYOR AMA ADAYLIĞI ÜSTLENECEK
Abdullah Gül ismi bu sebeple önem taşıyor. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz Gül‘e yakıştırılan “Sustu, sustu, şimdi aday olmak istiyor” görüşü her anlamda yanlış. Sistem münakaşalarında hangi tarafta durduğuna dair görüşünü sürekli belli etti; şimdi de -eğer kabul edecekse- pek arzulamamasına rağmen adaylığı üstlenecek; bunu her haliyle belli ediyor zaten.
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