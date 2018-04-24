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Abdullah Gül aday mı dikkat çeken yazı

Abdullah Gül aday mı dikkat çeken yazı

Abdullah Gül aday mı sorusu kulislerde konuşulurken Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk'ten dikkat çeken bir yazı geldi. Öztürk, '11’inci Cumhurbaşkanı Gül, onu seçtirmeyenlerle kol kola girer mi?' diye soruyor.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 09:17 - Güncelleme: 24-04-2018 09:17

Abdullah Gül aday olacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet partilerinin kurtarıcı olarak sarıldığı Abdullah Gül'ün ne yapacağı merak konusu. Tartışmaların merkezindeki ismi, hükümete yakın yazarlardan Hasan Öztürk, kaleme aldı.

Yazar, 367 krizine sarılarak Gül'ün 2007'deki adaylığına taş koyan CHP'nin, Gül'e destek çıkmasının nedenini, "Çünkü, Erdoğan düşmanlığı vicdanlarını kör etmiş! Kendi başlarına Erdoğan’ı alaşağı edemeyeceklerini bilmiş haldeler." diye açıklıyor.

"Adayımız kardeşim Abdullah Gül” cümlesiyle cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin başladığı o günden hemen sonra yaşananların unutulamayacağını yazan Öztük, yazısına şöyle devam ediyor:

SAYIN GÜL KİMİN ADAYI OLARAK MEYDANA ÇIKACAK?
"...Ya Abdullah Gül hangi vicdan, hangi ölçüt ve hangi argüman ile aday olacak? Ya da olmayı düşünüyor? 2007’de Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması için partisi, lideri ve milletin verdiği mücadeleyi unutarak mı aday olacak? 15 Temmuz darbe ve iç işgal girişimine karşı çıplak elleriyle direnen millete rağmen mi, o gece oluşan iradeye rağmen mi, aday olacak?"

"Acaba, bütün bu tezviratlar varken, Sayın Gül, Erdoğan’ın tasfiyesi için kolları sıvayanlarla nasıl yan yana gelecek?" diye soran yazar, yazısını böyle tamamlıyor:

“GÜL AK PARTİ’NİN, AKŞENER MHP’NİN OYLARINI BÖLECEK” DİYENLER
"Bugünlerde, muhalefetin hesabıyla ilgili şunlar konuşuluyor:
“Erdoğan’a karşı 1. turda Akşener ve yanında Gül yarışacak. Böylece Akşener ‘Cumhur ittifakı’nın MHP kanadının oylarını, Gül, Ak Parti oylarını bölecek. Sonuçta yüzde 49.5; hatta yüzde 50 oy alsa bile Erdoğan ilk turda seçilemeyecek. İlk turda 2’nci çıksa bile Akşener 2’nci tura girmeyecek, Gül muhalefetin adayı olarak Erdoğan’ın karşısına çıkacak ve Cumhurbaşkanı olacak. Erdoğan tasfiye edilecek.

Sadece Ankara’da değil İstanbul’da da konuşulan senaryo bu. Bu senaryoya bir de duyum ekleyelim: İstanbul’daki bazı “operasyonel” sivil toplum kuruluşlarında “Erdoğan’ın karşısına Gül aday olarak çıkarsa hangisini destekleyelim?” sorusu üzerinden yapılan tartışmalarda, “Gül” ismi öne çıkmış. Hatta o sivil toplum kuruluşunun yönetiminde bu yüzden çatlak oluşmuş.

Peki, sadece “Erdoğan’ı tasfiye etmek” üzere geliştirilen bu senaryoya 11’inci Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül nasıl “evet” diyecek?

Dava adamlığı, kaderdaşlık, yol arkadaşlığı, vatanperverlik düşüncesi ile “Erdoğan’ın tasfiye edilmesi” düşüncesi nasıl yan yana gelecek?16 Nisan referandumunda “hayır” demek ile, Erdoğan’ı tasfiye etme düşüncesi aynı şey asla değildir, olamaz.

O gün, “Parlamenter sistemin devamından yana” oy kullananların bugün, sırf Erdoğan tasfiye edilecek diye kurulan büyük tuzakta yer alması kabul edilebilecek bir şey değildir.

Biz Sayın Gül’ün CHP’nin, FETÖ’nün ve onların arkasındaki kurmay zekanın bir tuzağı olarak düşünülen formüllerde yerinin olmadığına inanıyoruz. Sabırla bekliyoruz… Bir haftaya ne olup bittiğini daha net göreceğiz. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler!"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • murat 24 Nisan 2018 10:04 nooldu, adama etmediğiniz kalmadı, küfürler, hakaretler, ingiliz ajanlığı, amerikancılığı, fetöcülüğü. Adama AKP de siyaset imkanı vermediğiniz gibi aşağıladınız. Şimdi vicdan yapıyorsunuz, kardeşlik dostluk falan filan, geçin bunları ya. Siz çıkarınızaysa şeytanla bile dostluk yaparsınız. Dün alçak dediğiniz herkezle dost, dost dediğiniz herkezle düşmansınız. Daha düne kadar bahçeliye ajan diyor, ağza alınmayacak küfürler ediyordunuz, bugün oldu vatanperver. sizin akşamınız sabahınız çıkarlarınıza göre değişiyor arkadaş. duruşunuz yok sizin. kendi kazdığınız kuyuya kendiniz düştünüz, hiç sevmiyorum ama sırf erdoğan artık ormanları yıkmasın, fabrikaları,dağları ovaları satmasın,insanları bölmesin diye bile güle oy verirrim. ne kurtarırsak kardır. Erdoğan ülkeyi büyülediği taraftarlarıyla beraber uçuruma götürüyor. Buna dur demenin vakti gelmiştir

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ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

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