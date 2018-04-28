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Abdullah Gül aday mı değil mi?

Abdullah Gül aday mı değil mi?

Abdullah Gül aday mı değil mi herkes merak ediyordu. Gözlerin çevrildiği isim olan Abdullah Gül merak edilen soruya yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 13:16 - Güncelleme: 28-04-2018 13:16

24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, günlerdir beklenen açıklamasını İstanbul'da yaptı. Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerin karşısına çıkan Gül, "Erken seçimlerle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Temel Bey'in yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir" dedi.

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