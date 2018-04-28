Abdullah Gül aday mı beklenen açıklama geldi

11. Cumhurbaşkanı Gül dün cuma namazı sonrası "Türkiye olağanüstü bir seçime gidiyor. Memleketin geleceğinden kaygı duyan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır. Benim ismim etrafında da herkes birşeyler söylüyor. Yarın sizleri çağıracağım. Ne yapacağımı orada anlatacağım." diye konuşmuştu. AK Parti'de eleştiri oklarının hedefindeki Gül, açıklama yaptı:

"Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Erken bir seçime gidiliyor, seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. İç ve dış şartlar içerisinde büyük zorluklarla karşı karşıya. Barışa ve huzura ihtiyaç varken, daha çok kutuplaşma ve kaygı ortamı var. Tarihimizin çok ciddi beka sorunları ile karşı karşıyayız. Ekonomik sorunların da ciddi boyutlara ulaştığınızı görüyoruz. Türkiye için neyi iyi olduğunu konuşmaktan çok siyasi manevraları kişiler üzerinden saldırılarla meşgulüz. Türkiye pozitif bir gündem içerisinde değil. Bu ortamda seçimlere gidiyoruz. Bu çerve içerisinde benim ismimde yoğun şekilde gündemde. Bir faninin ulaşabileceği tüm mevkilere ulaşmış vaziyetteyim ve bunlar geride kalmış şeyler. Şerefle temsil ettim,. Ne ben ne de ailem herhangi bir beklenti içinde değiliz. Memleketimizin güçlü olması ve barış huzur içinde yaşanan aydınlık bir Türkiye istiyoruz. Bunun dışında bir arzumuz ve beklentimiz olamaz. Dediğim gibi ben geride bıraktım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyaset içinde olmadım. Arkadaşlarımın düğünlerine bile gidemedim. Bu şu anlama da gelmezdi, bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşmayacağım. Günü geldi hain darbe teşebbüsü çıktığında arkama bakmadan üstüme düşeni yaptım. Bazen de temel hak ve özgürlüklerle ilgili haksızlıkları gördüğümde düşüncelerimi paylaşmaktan da geri kalmadım.

Seçimlerin erkenden yapılacağının anlaşılması üzerine Temel Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesi benim dışımda gelişmiştir. Benim organize ettiğim bir süreç değildir. Benim siyaset tecrübe ve anlayışıma güvenenlerin talebinden ortaya çıkmıştır. Ben de geniş bir mütabakat olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa kaçınmayacağımı belirtmişimdir. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in çabaları sonrası geniş bir mütabakat olmadığı ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir. Tarih karşısında vicdanen sorumluyum."