  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Abdullah Gül aday mı beklenen açıklama

Abdullah Gül aday mı beklenen açıklama

Abdullah Gül aday mı değil mi sorusu cevabını buldu. Aday olup olmayacağı tartışma konusu olan Abdullah Gül, 'Adaylığım söz konusu değildir' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-04-2018 13:14 - Güncelleme: 28-04-2018 13:48

Abdullah gül aday olacak mı olmayacak mı tartışmaları bugün son buldu. Abdullah Gül, "Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir." dedi. AK Parti'den gelen eleştirilere Gül, "Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan açıklamalarına şunu söylüyorum. Benimle ilgili sözlerini, başlarını iki ellerinin arasına alarak bir mukayese etsinler." diye yanıt verdi.

Adaylık iddialarıyla ilgili gazetecilerin karşısına geçen Gül, Ayazağa Kasrı'nda günlerdir beklenen açıklamayı yaptı. İşte Gül'ün merakla beklenen sözleri:

"KUTUPLAŞMA VE KAYGI ORTAMI VAR"
"Erken bir seçime gidiliyor, seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. İç ve dış şartlar içerisinde büyük zorluklarla karşı karşıya. Barışa ve huzura ihtiyaç varken, daha çok kutuplaşma ve kaygı ortamı var. Tarihimizin çok ciddi beka sorunları ile karşı karşıyayız. Ekonomik sorunların da ciddi boyutlara ulaştığınızı görüyoruz. Türkiye için neyi iyi olduğunu konuşmaktan çok siyasi manevraları kişiler üzerinden saldırılarla meşgulüz. Türkiye pozitif bir gündem içerisinde değil. Bu ortamda seçimlere gidiyoruz. Bu çevre içerisinde benim ismimde yoğun şekilde gündemde.

"BİR FANİNİN ULAŞABİLECEĞİ TÜM MEVKİLERE ULAŞMIŞ VAZİYETTEYİM"
Bir faninin ulaşabileceği tüm mevkilere ulaşmış vaziyetteyim ve bunlar geride kalmış şeyler. Şerefle temsil ettim,. Ne ben ne de ailem herhangi bir beklenti içinde değiliz. Memleketimizin güçlü olması ve barış huzur içinde yaşanan aydınlık bir Türkiye istiyoruz. Bunun dışında bir arzumuz ve beklentimiz olamaz. Dediğim gibi ben geride bıraktım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyaset içinde olmadım. Arkadaşlarımın düğünlerine bile gidemedim. Bu şu anlama da gelmezdi, bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşmayacağım. Günü geldi hain darbe teşebbüsü çıktığında arkama bakmadan üstüme düşeni yaptım. Bazen de temel hak ve özgürlüklerle ilgili haksızlıkları gördüğümde düşüncelerimi paylaşmaktan da geri kalmadım.

GENİŞ BİR MUTABAKAT OLURSA ÜSTÜME DÜŞENİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİMİ SÖYLEMİŞİMDİR
Benim bir organizem vehayut da talebim veya inisiyatif alarak organize ettiğim bir süreç değildir. Önce bunun bilinmesini isterim. Benim bilgime ve tecrübeme, siyaset ve devlet yönetim anlayışıma güvenen kişilerin talebiyle ortaya çıkmıştır. Bunun içerisinde benim camiamdan insanlar olduğu gibi toplumun geniş tabakalarından da birçok kişiler böyle bir talep içerisinde olmuşlardır. Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Dolayısıyla bir taraftan gelecekle ilgili kaygılarım varken ve toplumun büyük kesiminden de böyle bir sorumluluk yüklenmem gerektiği talebi söz konusu olunca da bunun uzağında durma gibi bir sorumsuzluk göstermeyeceğimi ifade etmişimdir.

Öncelikle hepimizin bildiği gibi dindar kimlikli bir siyasetiyle tanınan Temel Bey'in diyalog ve uzlaşı çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir. Tarih önünde vicdanen müsterihim. Benimle ilgili çeşitleri görüşleri olan, bazılarının 'Risk almaz', bazılarının 'Hep geride durur' gibi bazen seviyeli, seviyesiz birçok eleştirileri karşısında da bir şey söylemek istemiyorum ama ben tarih karşısında vicdanen sorumluyum. Dolayısıyla böyle bir talep ve gelişme söz konusu değildir.

AK PARTİ'DEN GELEN ELEŞTİRİLERE YANIT
Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok, sıkıntım da yok. Sadece politikalar ve gelecek vizyonu ile ilgileniyorum. Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan açıklamalarına şunu söylüyorum. Benimle ilgili sözlerini, başlarını iki ellerinin arasına alarak bir mukayese etsinler. Tavsiyem, uyarım, daha yapıcı bir şekilde kampanya yürütülmeli. Türkiye'nin geleceği; hukukun üstünlüğünden, kuvvetler ayrılığının gerçekleşmesinden, liyakat, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerinden geçiyor. Ben şu anki pozisyonumu ilan ettikten sonra polemik olsun istemiyorum, sorularınızı almayacağım."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Abdullah Gül aday mı beklenen açıklama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • MEĞER BÜRÜTÜS KAYSERİLİYMİŞ 28 Nisan 2018 14:08 BU AÇIKLAMA İÇİN BU KADAR BEKLEMEYE NE GEREK VARDI.ERDOĞAN BENİM LİDERİM VE KARDEŞİM ONUN KARŞISINA ADAY OLMAM BEKLENEMEZ VE DÜŞÜNÜLEMEZ DEMEN GEREKİRKEN.SİNSİ SİNSİ BU GÜNE KADAR BEKLEDİN,BEKLEDİĞİN OLMAYINCA DA BÖYLE KIVIRDIN.ARTIK SEN BU MİLLET İÇİN BİTTİN SAYIN GÜL.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro