Abdullah Gül aday mı beklenen açıklama

Abdullah gül aday olacak mı olmayacak mı tartışmaları bugün son buldu. Abdullah Gül, "Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir." dedi. AK Parti'den gelen eleştirilere Gül, "Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan açıklamalarına şunu söylüyorum. Benimle ilgili sözlerini, başlarını iki ellerinin arasına alarak bir mukayese etsinler." diye yanıt verdi.

Adaylık iddialarıyla ilgili gazetecilerin karşısına geçen Gül, Ayazağa Kasrı'nda günlerdir beklenen açıklamayı yaptı. İşte Gül'ün merakla beklenen sözleri:



"KUTUPLAŞMA VE KAYGI ORTAMI VAR"

"Erken bir seçime gidiliyor, seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. İç ve dış şartlar içerisinde büyük zorluklarla karşı karşıya. Barışa ve huzura ihtiyaç varken, daha çok kutuplaşma ve kaygı ortamı var. Tarihimizin çok ciddi beka sorunları ile karşı karşıyayız. Ekonomik sorunların da ciddi boyutlara ulaştığınızı görüyoruz. Türkiye için neyi iyi olduğunu konuşmaktan çok siyasi manevraları kişiler üzerinden saldırılarla meşgulüz. Türkiye pozitif bir gündem içerisinde değil. Bu ortamda seçimlere gidiyoruz. Bu çevre içerisinde benim ismimde yoğun şekilde gündemde.

"BİR FANİNİN ULAŞABİLECEĞİ TÜM MEVKİLERE ULAŞMIŞ VAZİYETTEYİM"

Bir faninin ulaşabileceği tüm mevkilere ulaşmış vaziyetteyim ve bunlar geride kalmış şeyler. Şerefle temsil ettim,. Ne ben ne de ailem herhangi bir beklenti içinde değiliz. Memleketimizin güçlü olması ve barış huzur içinde yaşanan aydınlık bir Türkiye istiyoruz. Bunun dışında bir arzumuz ve beklentimiz olamaz. Dediğim gibi ben geride bıraktım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyaset içinde olmadım. Arkadaşlarımın düğünlerine bile gidemedim. Bu şu anlama da gelmezdi, bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşmayacağım. Günü geldi hain darbe teşebbüsü çıktığında arkama bakmadan üstüme düşeni yaptım. Bazen de temel hak ve özgürlüklerle ilgili haksızlıkları gördüğümde düşüncelerimi paylaşmaktan da geri kalmadım.

GENİŞ BİR MUTABAKAT OLURSA ÜSTÜME DÜŞENİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİMİ SÖYLEMİŞİMDİR

Benim bir organizem vehayut da talebim veya inisiyatif alarak organize ettiğim bir süreç değildir. Önce bunun bilinmesini isterim. Benim bilgime ve tecrübeme, siyaset ve devlet yönetim anlayışıma güvenen kişilerin talebiyle ortaya çıkmıştır. Bunun içerisinde benim camiamdan insanlar olduğu gibi toplumun geniş tabakalarından da birçok kişiler böyle bir talep içerisinde olmuşlardır. Ben de çok geniş bir mutabakat söz konusu olursa o zaman üstümüze düşeni arkadaşlarımla beraber yapmaktan kaçınmayacağımı da söylemişimdir. Dolayısıyla bir taraftan gelecekle ilgili kaygılarım varken ve toplumun büyük kesiminden de böyle bir sorumluluk yüklenmem gerektiği talebi söz konusu olunca da bunun uzağında durma gibi bir sorumsuzluk göstermeyeceğimi ifade etmişimdir.

Öncelikle hepimizin bildiği gibi dindar kimlikli bir siyasetiyle tanınan Temel Bey'in diyalog ve uzlaşı çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle geniş bir mutabakatın ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir. Tarih önünde vicdanen müsterihim. Benimle ilgili çeşitleri görüşleri olan, bazılarının 'Risk almaz', bazılarının 'Hep geride durur' gibi bazen seviyeli, seviyesiz birçok eleştirileri karşısında da bir şey söylemek istemiyorum ama ben tarih karşısında vicdanen sorumluyum. Dolayısıyla böyle bir talep ve gelişme söz konusu değildir.

AK PARTİ'DEN GELEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok, sıkıntım da yok. Sadece politikalar ve gelecek vizyonu ile ilgileniyorum. Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan açıklamalarına şunu söylüyorum. Benimle ilgili sözlerini, başlarını iki ellerinin arasına alarak bir mukayese etsinler. Tavsiyem, uyarım, daha yapıcı bir şekilde kampanya yürütülmeli. Türkiye'nin geleceği; hukukun üstünlüğünden, kuvvetler ayrılığının gerçekleşmesinden, liyakat, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerinden geçiyor. Ben şu anki pozisyonumu ilan ettikten sonra polemik olsun istemiyorum, sorularınızı almayacağım."