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Abdullah Avcı: Bizde 20-25 gol atan çıkmaz!

Abdullah Avcı: Bizde 20-25 gol atan çıkmaz!

Dün akşam Beşiktaş'ı evinde ağırlayan Başakşehir, 1-0'lık galibiyetle liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 12:14 - Güncelleme: 04-11-2018 12:20

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı Epureanu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Başakşehir, bu galibiyetle Sarı Kırmızılı ekip ile olan puan farkını 4'e çıkardı. Ligde kalesinde sadece 4 gol gören Başakşehir, 4 maçtır kalesini gole kapattı.

Beşiktaş  eline gelen fırsatı değerlendiremezken ve zirve yolunda derin bir yara aldı. Başakşehir, 24 puan ile liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş, 18 puan ile 5. sırada kaldı.

Maç sonu açıklamalar yapan Abdullah Avcı, "Maça hazırlanırken ligimizin bireysel oyuncu zenginliğine sahip, son iki senede de Şampiyonlar Ligi'nde iyi dereceler almış bir takımına karşı oynayacağımızı biliyorduk." şeklinde konuştu.

Ayrıca Avcı, "Ligin en geniş alanda oynayan takımına karşı oynadık. Ortalama 32 orta yapan, orta kalitesi yüksek kenar oyuncularına sahiplerdi. Biz buna karşı 3. bölgede baskıyı nasıl yapacağımıza çalıştık. 2. bölgede baskıyı nereye yönlendireceğimize çalıştık." dedi.

Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamalarından satır başları...

"Beşiktaş diğer maçlara göre daha fazla mesafe kat etti. Rakip bizden daha fazla topa sahip oldu ki biz 2. yarıda izin verdik. Rakipten 6 kilometreye yakın fazla mesafe kat etmişiz. Kazanarak devam etmek, rakibin puan kaybettiği durumda kredi getiriyor."

"Oyun organizasyonu önemlidir. Bizde 20-25 tane atan çıkmaz, gol sayıları dağılır."

"Sonunu düşünmüyorum, daha 11. haftayı oynadık. Bugün benim için değerli olan, hem sahanın içindeki grubun, hem de kulübedekilerin enerjisiydi."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • cenk 04 Kasım 2018 12:32 Bekle Başakşehir! Sizi hiç ummadığınız takımalr çizecek ! Merak etmeyin!

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