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Abdullah Avcı: 2 yeni transferimiz var

Abdullah Avcı: 2 yeni transferimiz var

Trabzonspor galibiyetinin ardından konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "2 yeni transferimiz var, Elia ve Arda. İlk yarıda onlardan faydalanamadık. Bu galibiyetin daha değerli olması için Kasımpaşa maçına hazırlanacağız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 08:41 - Güncelleme: 21-01-2019 08:41

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'u 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Avcı, "Çok basit top kayıpları yaptık ve o yüzden %51, %52 ile topa sahip olduk. Devreye 2-0 gibi bir sonuçla girmek, hareketli oyun ve topa değmeden ilerleyen oyuncu olarak Robinho ilk golde. 2. golde de doğru bir organizasyon. Clichy ilk defa gol attı, onu da tebrik ediyorum. 2. golde de duran topun devamında 3-0. Oyunu bitirmemiz gereken bir an ve bireysel hatalar. Trabzon her zaman zor deplasman. Yine de oyunun içinde olduk. Geçişlerde top kayıpları yaptık. Bugün Robinho ile maçına çıktı, yüksek şiddetle en fazla koşu yapan oyuncu. Emre Belözoğlu en fazla mesafe kat eden oyuncu. Yaşlı olmamıza rağmen rakipten fazla koştuk" diye konuştu.

"İKİ YENİ TRANSFERİMİZ VAR"
Elia ve Arda'nın oynamasına değinen teknik adam, "2 yeni transferimiz var, Elia ve Arda. İlk yarıda onlardan faydalanamadık. Bu galibiyetin daha değerli olması için Kasımpaşa maçına hazırlanacağız" dedi.

Şampiyonluğa odaklandıklarını kaydeden antrenör, "Doğru bir örnek oluyoruz, iyi bir kulübüz. Ufaklıktan beri sanki beraber büyüdüğümüz bir durum var. Bu sene kitlendiğimiz nokta sadece şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

KARAMAN: SOSA'NIN SAKATLIĞI SÜRECEK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Ünal Karaman, aldıkları sonucu değerlendirirken genç oyuncuları hakkında da konuştu.

Tecrübeli teknik adam oyuncularına teşekkür ederken ''Oyuncularıma teşekkür ederim. Genç oyuncularımızla bazen zorlanıyoruz ama araya 'inceler' de girince biraz daha zorlanıyoruz. Onların yorumunu size bırakıyorum'' dedi.

Gençlerin zamana ihtiyacı olduklarını da söyleyen Karaman ''Genç çocuklarımız olgunlaşacak. Meyve gibi olgunlaşacaklar ve ağızlarda güzel bir tat bırakacaklar'' şeklinde konuştu.

Ünal Karaman, Sosa hakkında da ''Jose Sosa'nın sakatlığı biraz daha sürecek. İyi şekilde çalışıyor ama onu korumalıyız. Galibiyetten daha önemli şeyler var. Gelişmeleri sizlere bildiririz'' ifadelerini kullandı.

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