  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Abdullah Ağar'dan PKK operasyonundan ilginç not!

Abdullah Ağar'dan PKK operasyonundan ilginç not!

Terör uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Tunceli Ovacık'ta 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan ilginç bir not paylaştı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-08-2018 22:43 - Güncelleme: 06-08-2018 22:43

Terör uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından Tunceli Ovacık'ta 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan ilginç bir not paylaştı.

Ağar, PKK'nın 'sözde lider'inin kendi canını kurtarmak için diğer teröristleri bırakmak istediğini yazdı.

İşte Abdullah Ağar'ın operasyondan paylaştığı not;

"Dün ilk temas sağlanıyor. Gruptan biri yaralanıyor. Yaralı veren grup başka bir grubu bölgeye çağırıyor. Ancak bu çağrı ateş baskısı, sağdan, soldan manevra gibi ya da başka bir hareket tarzı değil, direk yeni gelen grubu ateşin içine sokmak ve bu hengamede kendilerini kurtarmak için.

"KENDİ CANINI KURTARMAK İÇİN..."

Güvenlik kuvvetleri ise gelen grubu da etkisiz hale getiriyor. Tabii, aldıkları tedbirlerle lider grubunun da kaçmasına izin vermiyorlar. İlk yaralanan ve daha sonra ölen turuncu liste. Sözde lider. İşte lider dedikleri bu adam kendi canını kurtarmak için diğerlerini harcıyor. Ama nafile. Geriye terörün birbirini harcadığı gerçeğe dair bir hikaye kalıyor."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Abdullah Ağar'dan PKK operasyonundan ilginç not! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro