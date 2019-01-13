Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak açıklama! Türkiye mutlaka yapacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Milli Savunma Bakanı Akar’ın komutanlar ve MİT Başkanı Fidan ile Suriye sınırında bu sabah yaptığı toplantıyı, aynı saatlerde gerçekleşen Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesini ve İdlib’te yaşanan çatışmaları 24TV’ye değerlendirdi.

Suriye sınırında kritik toplantıda neler konuşuldu? İdlib’te neler oluyor? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı ile telefon diplomasisi ile gelinen son durum nedir? ABD’ye gidecek Türk heyeti sonrası Suriye’de süreç nasıl gelişecek? Türkiye 31 Mart yerel seçim sürecine girmişken, Suriye’deki gelişmeleri de yakından takip ediyor

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sahada yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiğini değerlendirdi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT NE ZAMAN YAPILACAK: Askeri yığınağın %95’e ulaştığına dikkat çeken Ağar, İdlib, Münbiç ve Fırat’ın doğusu için diplomasi trafiğinin ve askeri hareketlilik ile birlikte yaşandığını söyledi. İdlib’te son yaşanan çatışmaların bölgede hareketlenmeye neden olduğunu belirten Ağar, Türkiye’nin İdlib’e de müdahalede bulunabileceğini, bunun için toplantı yapıldığını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE SERT GÜCÜ KULLANMAK ZORUNDA KALACAK MI: Mattis, ABD'nin çekilme sürecini başlatması sonrasında çok fazla gelişme olduğuna ifade eden Ağar, Trump’ın son açıklamasının olumlu olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye mutlaka bir şey yapacak diyen Ağar, "Bununla alakalı muhakeme yapıldı, konjonktüre göre adım atılacak." dedi.