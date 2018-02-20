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Abdullah Ağar TSK için bu uyarıyı yaptı

Abdullah Ağar TSK için bu uyarıyı yaptı

Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "1641 teröristi imha etmişiz, bu çok büyük bir başarı. Harp literatürüne girecek bir başarı var ortada" dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 22:44 - Güncelleme: 20-02-2018 00:41

Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar özellikle sosyal medyada orduyu kötülemek isteyenlere itibar edilmemesi uyarısında da bulundu. Ağar, Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı operasyonun harp literatürüne girecek bir başarıya imza attığını söyledi.

Kafkas Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi'nce Prof. Dr. Necdet Leloğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Ulusal Güvenliği ve Ulusal Çıkarı Perspektifinden Zeytin Dalı Harekatı" konulu panele katılan Ağar, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de ikinci dünya savaşından sonra en güçlü tahkimatla karşı karşıya kalındığını bildirdi.

Mehmetçik'in, Zeytin Dalı Harekatı'nda çok sayıda terör örgütüyle mücadele etiğini vurgulayan Ağar, "Karşımızda 9-11 bin terörist ifade edilmişti sonradan bin ile 1500, Fırat'ın doğusundaki alanlardan dağ kadrosundaki teröristleri getirdikleri belirtilmişti. Bu çok büyük bir yük, 12 bin 500 teröristle mücadele edilmesi çok zor olan bir fotoğraf. PKK'nın elinde şu anda ABD ve Rusya tarafından verilmiş, kendisinin satın almış olduğu konvansiyonel ve sofistik silah sistemleri var." diye konuştu.

"HARP LİTERATÜRÜNE GİRECEK BİR BAŞARI VAR ORTADA"

Ağar, sosyal medyada orduyu kötülemek isteyenlere itibar edilmemesini isteyerek, şunları kaydetti:

"372 tane meskun mahal var, yani 7 tanesi nahiye en büyüğü Afrin olmak üzere 365 tane köy ve köy halkı yerleşim yeri vardı. Bunların şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri yüzde 15'ini ele geçirmiş durumda. 2 bin 750-3 bin kilometrekarelik bir alanda bunun 300-320 kilometresini ele geçirmiş durumdayız. Ama bunun en önemli tarafı hakim arazi kesimlerin olması çok önem taşıyor. Dağlık alanların ele geçirilmiş olması harekatın istikrarı ve geleceği açısından büyük değer taşıyor.

Şu ana kadar imha edilen terörist sayısı 1641 teröriste ulaştı, bu da terörist yükünün yüzde 15'i demektir. 32 şehidimiz var keşke hiç olmasa. Bunun karşılığında 1641 teröristi imha etmişiz, bu çok büyük bir başarı. Harp literatürüne girecek bir başarı var ortada.

İTİBAR ETMEYİN

Dikkat edin özellikle Batı medyasından olumsuz ya da orduyu kötüleyen, harekatı kötüleyenlere itibar etmeyin. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri çok anlı ve şanlı kendi milletine, ruhuna, tarihine, vatanına ve Mehmetçik ismine uyan başarıyı şu ana kadar ortaya koymuş durumda, bundan sonra da başaracağından şüpheniz olmasın."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 19 Şubat 2018 23:54 buraya yorum yapanların ıp adreslerini alıyosunuz değilmi.bence alın hayinler cıksın ortaya. suç duyurusunda bulunuyorum

    CEVAP YAZ 7 3
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