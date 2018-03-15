Abdullah Ağar harita paylaştı işte PKK'nın gizlediği Afrin gerçekleri

TÜRK Silahlı Kuvvetleri her sabah saat 10.00 gibi Afrin'de öldürülen terörist sayısını veriyor. Bazılarına göre açıklanan rakamlar abartı. Peki gerçekten öyle mi TSK strateji gereği öldürülen terörist sayısını yüksek mi söylüyor?

Bu soruya Abdullah Ağar yanıt verdi. Ağar'ın dediğine göre bırakın abartılı olmasını verilen sayı az bile. Birebir tespitler dışında vurulan binaların enkazındaki teröristler sayılmıyor ve açıklanan listeye dahil edilmiyor. Haliyle öldürülen terörist sayısı açıklanandan çok daha yüksek.

Abdullah Ağar'ın dediğine göre YPG/PKK Afrin'de tahminlerin çok üstünde kayıplar verdi. Bunun sebebi de örgütün doktrin değiştirmesi ve 'kazanmak' üzerine oynaması. Afrin'in son haritasını paylaşa (aşağıdaki harita) Abdullah Ağar, PKK hezimetinin asıl sebebini de yazdı.

PKK'NIN SAKLADIĞI GERÇEK İŞTE HEZİMETİN SEBEBİ

Abdullah Ağar'ın dediğine göre PKK/PYD Afrin'de cesetlerin saklanması, toplu mezarlar oluşturulmaması yönünde kesin talimat vermiş durumda. Bunun sebebi de öldürülen terörist sayısının tahminlerin çok ötesinde olması. Peki YPG/PKK neden bu kadar fazla zayiat verdi? Abdullah Ağar hezimetin sebebini de şöyle anlatıyor;

"Artık gelinen son kertede ise YPG/PKK Afrin’de “kazanmak için” doktrin değişikliğine gitmiş, kendisine sağlanan himaye, destek, fonlama, donatım, yığınak, eğitim ve alanlarla birlikte “Konvansiyonel Bir Hazırlığa” girişmiştir. Jeo-stratejik bir tahkimat, binlerce mekanik engel- mayın tarlası ve patlayıcı sistemleri inşa etmiş, bölgede var olduğu bilinen 9 ila 11 bin teröristini konvansiyonel ve sofistike silah sistemleriyle birlikte bu alana konuşlandırmıştır. Ve bu büyük ihtiras (yığınak) Afrin karasalında sonun başlangıcı olmuştur.

YPG/PKK’nın konvansiyonel harbe-meskûn mahal çatışmalarına ve ‘sözde’ gerilla harbine dayalı uygulamaya çalıştığı karma-hibrit terör, TSK’nın UYGULADIĞI STRATEJİ nedeniyle tam anlamıyla ÇÖKMÜŞTÜR. Yığınak-Kuvvet Çarpanları-Kuvvet Bileşenleri-Tecrübe-Pratik ve Moral değerlerini doğru bir stratejiyle KENDİNE HAS ‘hibrit’ BİR MÜDAHALE HAREKATINA dönüştüren TSK, sadece YPG/PKK’nın yeni terör doktrinini değil, önüne yığdığı binlerce teröristi de ezip geçmiştir. İşte YPG/PKK’nın terör tarihinde ilk defa bu kadar büyük bir kayıp yaşamasının temel sebebi budur."

15 MART - AA'NIN GEÇTİĞİ SON AFRİN HARİTASI : 15 Mart 2018 tarihi itibariyle Afrin'de öldürülen terörist sayısı 3 bin 524'e yükseldi. Afrin kuşatılırken sadece bir noktadan sivillerin çıkışına izin veriliyor. İşte Anadolu Ajansı'nın 55.günde geçtiği son Afrin haritası;



11 MART AFRİN HARİTASI : Aşağıdaki Afrin haritası ise 49. güne ait. 11 Mart tarihinde Cinderes yeni alınmıştı ve harita bu şekildeydi.