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Abdullah Ağar anlattı! Meğer Afrin'de and içen bu komando taburu...

Abdullah Ağar anlattı! Meğer Afrin'de and içen bu komando taburu...

AFRİN Zeytin Dalı Harekatının 58. gününde alınırken Türk askeri müthiş bir başarı hikayesi yazdı. Bu hikayenin kahramanlarından biri Afrin meydanına Türk bayrağını diken 'gazi' komutandı. Diğeri ise 57. günde şehit olan Binbaşı Mithat Dunca... İşte Abdullah Ağar'ın anlattıkları.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 10:42 - Güncelleme: 19-03-2018 11:03

AFRİN harekatından gelen meydanda çekilmiş andı izlediniz mi? İşte o komando andını içen taburun yürek sızlatan bir hikayesi var. Bunu da Abdullah Ağar anlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 57nci gününde (17 Mart) şehit olan Binbaşı Mithat Dunca, Afrin operasyonunda bugüne değin şehit olan en üst rütbeli askerdi. Onun şehit olduğu güdümlü füze saldırısında bir de gazi var. O da bu harekatta şu ana kadar yaralanan en üst rütbeli komutan, bir yarbay. Gazi olan o yarbay, şehit Mithat Dunca'nın harekat subaylığını yaptığı komando taburunun komutanıydı. Sonrasını Abdullah Ağar'dan okuyalım;

afrin şehitleri binbaşı mithat dunca

"Binbaşı Mithat Dunca, astsubaylıktan gelmedir. Onca zorluğun yokluğun içinde çalışmış çabalamış, önce subay, sonra da Özel Kuvvetlerde tim komutanı olmuştur. Ömrün dağlarda çöllerde geçmiştir. Yıllarca Özel kuvvetlerde, sonra Eğirdir'de… Çıkmadığı dağ, inmediği vadi, terörün yuvalandığı yuvalanabileceği girmediği yatak, çatak, batak, meskun mahal kalmamıştır.  Ve en son Siirt komando tugayının taburunda harekât subaylığı yapmaktadır.

Ve 15 Mart. Ve Afrin'de bir mevzi. Ve kalleşin attığı bir güdümlü tanksavar roketi. Ve iki gazi! Biri Mithat, bir diğeri Mithat'ı tabur komutanı. İkisini beraber taşıdılar hastaneye. Mithat'ı uyuttu doktorlar.
Çaresizdiler.

KOMUTAN YARALI HALDE TABURUN BAŞINA GEÇTİ

Tabur komutanının ise kulağında bir yırtık vardı, başında da saplanmış bir şarapnel. Ve Afrin'de komutansız, Mithatsız bir tabur. Başındaki şarapnelle, kulağındaki yırtıkla çıkıp gitti hastaneden. Bırakır mıydı görevini? Bırakır mıydı taburunu komutansız? "Ülkem Bayrağım Onurum" diyerek vardı El Bab'ta. Afrin olur muydu onsuz? Suriye'ye, taburunun başına, Afrin'e dalmaya gidenken diyordu ki o taburun komutanı; "Mithat'ın intikamını alacağım!"

İşte sizin; 18 Mart'ta… Şanlı Türk bayrağını… Yürekten ve gırtlaktan bir Komando andıyla… Afrin Meydanına dikerken... Gördüğünüz O TABUR… Ve o taburun GAZİ KOMUTANIDIR. Bütün şehitlerin ruhu bir kez daha, ŞAD… Alınları açık olsun.

MİTHAT DUNCA AFRİN'İN ALINDIĞI GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve Afrin alınmadan bir gün önce şehit olan Piyade Binbaşı Mithat Dunca (43), Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Afrin'in alındığı gün toprağa verilen Mithat Dunca, eşi Lütfiye Dunca ve kızı Zeynep Naz Dunca tarafından onurla ve gururla böyle uğurlandı.

Mithat Dunca'nın kızı onun kepitini başına takıp annesi ile birlikte babasını böyle selamladı. Dunca'nın cenazesi, askeri törenin ardından Vişnelik Hava Şehitliği'ne defnedildi.

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