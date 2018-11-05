  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Abdulkadir Selvi'den İstanbul için flaş iddia! İbre hangi isme kayıyor?

Abdulkadir Selvi'den İstanbul için flaş iddia! İbre hangi isme kayıyor?

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili özellikle büyükşehirlerde kimlerin aday gösterileceği merak edilirken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, çok konuşulacak iddilarda bulundu. Selvi "Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’nda devam etme arzusu ibrenin Numan Kurtulmuş’a doğru kaymasına yol açıyor" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-11-2018 09:07 - Güncelleme: 05-11-2018 09:07

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair görüşlerini dile getirdi. İstanbul'da ibrenin kaydığını ifade eden Selvi, "Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’nda devam etme arzusu ibrenin Numan Kurtulmuş’a doğru kaymasına yol açıyor" dedi.

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan Kılıçdaroğlu'na neden gülümsedi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul'da ibre kayıyor" ifadesine yer verdi.

"Yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı AK Parti MKYK'da İstanbul, Ankara ve İzmir için anket yapılıyor. Ankara için Mehmet Özhaseki, İstanbul için Numan Kurtulmuş ismi ön plana çıkıyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

İBRE NUMAN KURTULMUŞA DOĞRU KAYDI: Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'nda devam etme arzusu ibrenin Numan Kurtulmuş'a doğru kaymasına yol açıyor. İzmir için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hâlâ denklemdeki yerlerini koruyorlar. Bu arada Soylu, MKYK toplantısında terörle mücadele konusunda kapsamlı bir sunum yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayyumdaki belediyeler için söylediği 'Teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa tekrar kayyum atarız' sözünün altı dolmaya başladı.

SEÇİM HAZIRLIKLARINA BAŞLADILAR: Sadece siyasi partiler seçim hazırlıklarına başlamadılar. PKK terör örgütü Kandil'de yerel seçim çalışmalarına başlamış. Aday olacak muhtarların dahi isimlerinin belirlendiği söyleniyor. Belediye başkan adaylarının ise HDP'ye bırakılmadan Kandil'de belirleneceği konusunda bir kuşku yok. Daha açık bir ifadeyle o yöndeki istihbarat bilgileri Kandil'deki toplantılarla gerçeğe dönüşüyor.

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Abdulkadir Selvi'den İstanbul için flaş iddia! İbre hangi isme kayıyor? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • misafir 05 Kasım 2018 09:54 Ben burada demokrasi göremiyorum. Atanan belediye başkanları görüyoruz kişilere sen belediye başkan adayısın diyor oda kabul etmek zorunda kalıyor. yok böyle bir şey.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro