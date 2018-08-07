  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVHer KOBİ’nin işi başka.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

Abdulkadir Selvi yazdı Kılıçdaroğlu'na karşı ses getirecek eylem hazırlığı

Abdulkadir Selvi yazdı Kılıçdaroğlu'na karşı ses getirecek eylem hazırlığı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de muhaliflerin, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'Adalet Yürüyüşü' düzenlemeyi tartıştığını ileri sürdü.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-08-2018 08:39 - Güncelleme: 07-08-2018 08:39

Abdulkadir Selvi, "CHP'de bundan sonra ne olacak?" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'de yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Kurultay için imza veren bazı delegelerin, süreci mahkemeye taşıyacağını iddia eden Selvi, "Muhalifler ayrıca olağanüstü kurultay için yeniden imza toplama ve 250 delegenin imzasının yeterli olduğu tüzük kurultayını toplama gibi seçenekler üzerinde duruyorlar" dedi. 

"Kılıçdaroğlu'nun, iktidara karşı gerçekleştirdiği ‘Adalet Yürüyüşü' büyük ses getirmişti" ifadesini kullanan Selvi, sözlerine şöyle devam etti:

DAĞ FARE DOĞURDU: "Bu kez muhalifler Kılıçdaroğlu'na karşı ‘Adalet Yürüyüşü' yapmayı tartışıyorlar. Bu tür eylemlerin iyi planlanması gerekiyor. Genel Merkez'in önünde büyük bir gövde gösterisinden söz ediliyordu. Ama toplana toplana 15 kişi toplandı. Dağ fare doğurdu."

'DEĞİŞİM TALEBİ GÜÇLÜ': Selvi, CHP'de çok güçlü bir değişim talebinin söz konusu olduğu görüşünü dile getirdi.

Parti içinde "9 seçim kaybeden, 10'uncu seçimi de kaybeder" dendiğini ileri süren Selvi, "Buna rağmen olağanüstü kurultayın toplanmaması Kılıçdaroğlu'nun başarısı olarak görülebilir mi? Türk siyasetinde genel başkanlar istemediği müddetçe olağanüstü kurultayın toplanması mümkün değil. O açıdan bakılırsa Kılıçdaroğlu kazandı. Ama bu olsa olsa bir Pirus zaferidir" diye yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Abdulkadir Selvi yazdı Kılıçdaroğlu'na karşı ses getirecek eylem hazırlığı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 08:54 Erdoğan gerçekten samimi ise beratı görevden alır...Ekonominin başına mehmet şimşek ali babacan gibi işten anlayan bir ekip tekrar gelsin ama kimse müdahale edip dayatma yapmasın

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro