Abdülkadir Selvi yazdı 5'li ittifakta kimler var

24 Haziran seçimlerinde Meclis'te çoğunluğu elde etmek için sıfır baraj ittifakı formülünü geliştiren CHP mesafe aldı. Muhalefet partilerinin ittifak görüşmelerini kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanlığı için ortak aday çıkaramayan muhalefetin milletvekili seçimi için ittifakı başaracak gibi görünüyor." diye yazdı. CHP'nin ittifak çalışmasına dair ayrıntılar aktaran Selvi, yazısında şu ifadeleri kullanıyor:

AKŞENER'İN NE YAPACAĞINI KESTİRMEK MÜMKÜN DEĞİL

"CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve BTP’den oluşan 5’li ittifakta büyük ölçüde uzlaşmaya varıldığı söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun “demokrasi ittifakı” dediği sıfır baraj formülünü, 4 Nisan günü İstanbul’da bir programda birlikte olduğumuz KONDA’nın sahibi Tarhan Erdem’den dinlemiştim. Erdem, “hayır bileşenleri” tanımını doğru bulmadığını belirterek, “Adına demokrasi bileşenleri denilebilir. Sıfır baraj ittifakıyla seçime girecek muhalefet partilerinin barajı aşması sağlanıyor. Böylece oyların hesaplanmasında ittifak yapan partiler lehine olan sistemden muhalefetin de yararlanmasının önü açılır” demişti. Tarhan Erdem’in çizdiği yol haritası muhalefetin sıfır baraj ittifakında buluşmasını sağladı. Tabii siyasette 24 saat uzun bir süre. Akşener’in ne yapacağını kestirmek mümkün değil.

15 MİLLETVEKİLİ CHP'YE GERİ DÖNEBİLİR: Bu arada Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’ye giden 15 milletvekilinin CHP’ye dönebileceklerini açıkladı. Gözyaşları içinde giden 15’lilerin kısa bir süre sonra sevinç gözyaşları içinde CHP’ye dönüşlerine tanık olacağız."

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